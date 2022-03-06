Rusya-Ukrayna savaşı… Rus ordularının şiddeti artıyor: Uzun menzilli füze ile vurdular

Rusya ile Ukrayna arasında yaklaşık 2 hafta önce başlayan savaşta Moskova güçlerinin şiddeti ve baskısı artıyor.

Sozcu.com.tr

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Rusya, Ukrayna’ya baskı ve şiddeti artırırken bugün Rusya Savunma Bakanlığı’ndan bir açıklama geldi.

Savunma Bakanlığı Sözcüsü Igor Konashenkov, Ukrayna’nın Starokostiantyniv askeri üssünün vurulduğunu açıkladı. Yüksek hassasiyete sahip uzun menzilli füzelerle Starokostiantyniv askeri hava üssünün vurulduğunu açıklayan Konashenkov, “Rus ordusu Ukrayna’daki askeri bina ve altyapıları vurmaya devam ediyor. 6 Mart sabahında uzun menzilli yüksek hassassiyeti sahip silahlarla vurduk” dedi.

Öte yandan Ukrayna’ya ait bir S-300 hava savunma sisteminin de imha edildiği belirtilirken son 24 saat içinde 10 Ukrayna uçağı ve helikopterinin de düşürüldüğü kaydedildi.

SİVİLLERE SALDIRI: ÖLÜ VE YARALILAR VAR

Moskova’dan bu açıklama gelirken, Rus saldırılarından siviller zarar görmeye devam ediyor.

Rus birlikleri, Ukrayna’nın Jitomir bölgesindeki iki kasabaya düzenlediği bombardımanda 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Ukrayna Acil Durumlar Servisi, 25 evin bombardıman sonucu yıkıldığını duyurdu.

Ukrayna Acil Durumlar Servisinden yapılan açıklamada Rus bombardımanının Jitomir’in kuzeyindeki Korosen ve Ovruch kasabalarına yapıldığı aktarıldı.

Bombardıman sonucu toplam 25 evin yıkıldığı, enkazdan 5 çocuğun kurtarıldığı belirtildi. İlk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.

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