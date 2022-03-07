Rusya-Ukrayna savaşı… Zelenskiy’den çok sert ifade: Hepsini bulacağız

Rusya ile Ukrayna arasında devam eden savaşın 12'inci gününe girilirken Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy çok sert bir konuşma yaptı.

Sozcu.com.tr

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Ukrayna lideri Zelenskiy, bir ulusa sesleniş konuşması yaparak vatandaşlarından güçlü olmasını isterken Rus ordularının da Ukrayna’da işlediği suçlardan dolayı cezalandırılacağını söyledi.

Zelenskiy, “Bugün Affetme Pazarı. Fakat biz binlerce kurbanı unutmayacağız. Binlerce acı çekeni unutmayacağız. Ve Tanrı da unutmayacak. Bugün değil. Yarın değil. Asla. Affetmek yerine ve Yargılanma Günü olacak” ifadesini kullandı.

Ukrinform’un aktardığı konuşmada, “Evleri yıkmanızı affetmeyeceğiz. Bugün Okhmatdyt’te hava savunma sistemimizin düşürdüğü füzenizi unutmayacağız. 500’den fazla bu tür füze bizi vurdu. Ukrayna’nın her yerini insanlarımızı ve çocuklarımızı vurdu” dedi.

Zelenskiy konuşmasının sonunda ise ,”Şehirlerimizi, insanımızı vuran, topraklarımızı bombalayan ve roket atan her bir p..i bulacağız. Dünyada sizin için hiçbir yer huzurlu olmayacak, mezarlık hariç” ifadesini kullandı.

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