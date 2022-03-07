“Rusya Ukrayna’ya Suriyeli savaşçı taşıyor” iddiası

Rusya’nın Ukrayna’daki saldırıları şiddetini artırırken ABD’li yetkililer, Rusya’nın kent savaşlarında deneyimli Suriyeli savaşçıları Ukrayna’ya götürmeyi planladığını söyledi.

Sozcu.com.tr

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Wall Street Journal gazetesinin haberine göre Rusya, Ukrayna'nın başkenti Kiev'i almak için Suriye savaşında kentlerde savaşmış kişileri saflarına katıyor. Haberde, Ukrayna'da kent merkezlerine girmeye başlayan Rusya'nın Suriyeli savaşçıların yardımıyla Ukrayna hükümetine son darbeyi indirmeyi planladığı kaydedildi.

Gazeteye konuşan uzmanlar, Rusya'nın bu planını Ukrayna'da şiddeti daha da yükseltecek bir hamle olarak yorumladı. Bir ABD'li yetkili, kaç Suriyeli savaşçının Ukrayna'ya gireceğinin bilinmediğini ama bir kısmının halihazırda savaşa hazır şekilde Rusya'da beklediğini belirtti.

Ukrayna'da şu anda Rusya yanlısı Çeçen savaşçılar da savaşıyor.

Öte yandan Kiev de, Ukrayna saflarında savaşmak üzere 20 bine yakın yabancı savaşçının gönüllü olduğunu belirtiyor.

“SAVAŞI DAHA DA DERİNLEŞTİRİR”

Washington'daki Savaş Çalışmaları Enstitüsü'nden Jennifer Cafarella, yabancı savaşçıların Ukrayna'ya akın etmesinin Rusya-Ukrayna savaşını daha da derinleştireceğine dikkat çekti. Washington merkezli Orta Doğu Enstitüsü'nden Suriye uzmanı Charles Lister ise, Moskova'nın kent savaşlarında Suriyelilere fazla güvenemeyeceğini belirterek “Suriyelilerin Ukrayna'ya götürmek Marslıları Ay'a götürmek gibi. Dili bilmiyorlar ve ortam tamamen farklı” dedi.

Rusya, Suriye'de 2011’de başlayan savaşta Devlet Başkanı Beşar Esad'a destek için ülkede birçok operasyon düzenlemişti.

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