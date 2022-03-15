Rusya’dan ABD’ye misilleme: Biden yönetimini hedef aldılar

Rusya Dışişleri Bakanlığı, ABD Başkanı Joe Biden ve Dışişleri Bakanı Anthony Blinken dahil, bir dizi ABD'li yetkiliye şahsi yaptırım kararı aldığını açıkladı.

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Rusya’nın Ukrayna’yı işgali sürerken, ABD ve AB’nin Rusya’ya arka arkaya yaptırımlar uygulaması üzerine Moskova yönetiminden misilleme geldi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı, ABD yönetiminin en üst düzey kadrosuna yaptırım kararı alındığını açıkladı.

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ABD Başkanı Joe Biden, Dışişleri Bakanı Anthony Blinken, Savunma Bakanı Lloyd Austin, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ve CIA Başkanı William Joseph Burns da dahil, önde gelen 13 ABD’li isme şahsi yaptırım kararı alındığı bildirildi.

HİLLARY CLİNTON DA LİSTEDE

Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın açıklamasına göre, yaptırımlar çerçevesinde bu kişilerin Rusya’ya girişi yasaklandı. Bakanlık açıklamasında Washington’la resmi ilişkilerin devam ettiği ve gerekli görülmesi halinde listedeki isimlerle üst düzey temasların gerçekleştirilmesinin yasaklanmadığı vurgulandı.

Eski Dışişleri Bakanı Hillary Clinton’ın ismi de Rusya’nın yaptırım uygulayacağı isimler listesinde yer alıyor.

Kremlin yönetimi, daha önce ABD’nin kendilerine yaptırım kararı uygulaması sonrası aynı şekilde yanıt vereceklerini dile getirmişti.

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