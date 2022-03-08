Rusya’ya yönelik yaptırımlar genişliyor: ‘Rus oligarkların çocukları İngiliz okullarından atılsın’

Rusya'nın Ukrayna'yı işgali sürerken, ABD ve Avrupa ülkelerinin Rusya'ya yönelik yaptırımları da her geçen gün sertleşiyor. İngiltere'de en son Muhafazakar Parti milletvekilleri 'Rus oligarkların çocuklarının İngiliz okullarından atılması'nı teklif etti. Başbakan Boris Johnson üzerindeki baskı artıyor...

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İngiltere’de Muhafazakâr Parti milletvekilleri, Ukrayna’daki savaşı sona erdirme baskısını artırmak için Rusya’ya yönelik yaptırımların genişletilmesi konusunda baskıyı artırdı.

Tory’ler olarak da bilinen Muhafazakâr Parti milletvekilleri, Rus oligarklarının çocuklarının İngiltere’nin en iyi devlet okullarından atılması gerektiğini ifade etti.

Eton, Westminster ve Harrow gibi süper zengin Rusların tercih ettiği özel okulların ‘düşmanlarımız tarafından bir silah olarak kullanıldığı’ konusunda açıklamalar yapıldı.

‘ÇOCUKLARI RUSYA’YA GERİ GÖNDERİN’

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e yakın Rus oligarkların cezalandırılması konusunda bir süredir kendi partisi ve muhalefet partileri tarafından baskı altında tutuluyor. Muhafazakar Parti milletvekilleri, Vladimir Putin’in süper zengin ahbaplarının ayrıcalıklı yaşam tarzlarını daha da kısıtlamak için bu kişilerin çocuklarının İngiliz okullarından uzaklaştırılması gerektiğini savundu.

İngiltere’de muhafazakar milletvekili Nickie Aiken, Daily Mail’e yaptığı açıklamada, “Hükümete sadece ekonomik yaptırımlarla yetinmemesi için çağrıda bulunuyorum. Kremlin’e yakın Rusların İngiltere’de okullarda okuyan çocukları evlerine Rusya’ya gönderilmelidir.” dedi. Aiken, “Bu insanlar servetlerinin ve kendilerine satın aldığı yaşam tarzlarının tadını çıkarıyor ve birçoğu servetlerini Rus halkından çaldığı haksız kazançlarından oluşturuyor.” dedi.

‘UKRAYNALI ÇOCUKLAR ÖLÜRKEN NEDEN OLİGARKLARIN ÇOCUKLARI LÜKS İÇİNDE YAŞASIN*’

Aiken sözlerini, ‘Ukraynalı çocuklar öldürülürken neden Putin’in yandaşlarının çocukları bu ülkede eğitimden yararlansın? Rus halkını, İngiliz hükümeti tarafından yaptırım uygulanan Putin’i destekleyenlerden ayırmanın çok önemli olduğunu düşünüyorum. Anne babaların günahlarının çocuklara ödetilmemesi gerektiğini kesinlikle kabul ediyorum ama Ukrayna’da hayatları için bodrumlarda saklanmış çocuklar var ve babalarını bir daha asla göremeyebilecek çocuklar var.’ dedi.

Muhafazakar milletvekili, “Putin’in yandaşlarının çocukları, okullarımızda dünya standartlarında bir eğitim olarak görülen eğitimden faydalanıyorsa, bu konuda net bir mesaj vermemiz gerektiğini düşünüyorum. Putin’i destekleyenlerin aileleri de bir bedel ödemeli.’ ifadelerinde bulundu.

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