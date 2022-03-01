Sezgin Baran Korkmaz’a ana suçlamadan iade yok! Türkiye’ye iade ihtimali arttı

Avusturya Mahkemesi, ABD'nin iadesini talep ettiği Sezgin Baran Korkmaz'ın, 'kara paradan iadesine ilişkin' başvurusunu reddetti, diğer iki yan suçlamadan iadesini kabul etti. Türkiye'nin iade talebini tam olarak kabul eden Avusturya, ABD'nin iade talebini 'ana suçlamadan' kabul etmedi. Bu durum da Türkiye'ye iade ihtimalini artırdı.

Ali GÜLEN

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Avusturya’nın Wels Mahkemesi, 19 Haziran 2021’den beri tutuklu bulunan Sezgin Baran Korkmaz’ın ABD’ye iade talebini karara bağladı. Daha önce Türkiye’ye iadesi yönünde karar veren mahkeme, ABD’nin, “Sezgin Baran Korkmaz, gelirlerini kara parayla elde etmiştir” suçlamasını hukuka uygun görmedi.

Ana suçlamadan ABD’ye iade yönünde bir karar çıkmazken, diğer iki yan suçtan ABD’ye iade yönünde karar verildi. Türkiye’nin iade başvurusu tam olarak kabul edilmişti, ABD’nin iade başvurusu ise ‘yarım ve yan suçlardan’ kabul edildi. Bu durum, iade konusunda Türkiye’nin elini güçlendirdi.

“MEKSİKA DEĞİL, AVUSTURYA”

Sezgin Baran Korkmaz’ın avukatları bu kararı görünce, itiraz edip etmemeyi düşündüklerini duyurdu. SÖZCÜ’ye konuşan Avukat Volkan Dülger, “ABD’nin elinde kara para konusunda delil yoktu. Burası Meksika değil, Avusturya mahkemesi ve mahkeme doğru olan kararı verdi. Şimdi Türkiye’nin ve Sezgin Baran Korkmaz’ın eli çok güçlendi” dedi.

İtiraz olmazsa, Türkiye’nin iade talebi ve ABD’nin iade talebi Avusturya Adalet Bakanlığı’na gidecek. Sezgin Baran Korkmaz da Türkiye’ye iadeyi istiyor. Avukat Dülger, Türkiye’nin iade talebi tam olarak kabul edildiği için Türkiye’ye iade ihtimalinin arttığını, Adalet Bakanlığı’nın bu durumu göz önünde bulunduracağını söyledi.

“ÜÇ FARKLI SUÇLAMA VARDI”

Korkmaz'ın avukatı Murat Volkan Dülger sosyal medya hesabından ayrıca şu açıklamayı yaptı:

* ABD savcıları geçtiğimiz yıl 19 Haziran'da uluslararası yakalama kararı ile Sezgin Baran Korkmaz'ın tutuklanıp, ABD'ye iadesini talep etmişti. Utah Eyaleti Federal Savcılığının iade talebinin dayanağı olan iddianamede 3 farklı suçlama bulunmakta idi. Bu suçlamalar kara para aklama, yanıltıcı beyan vermek suretiyle soruşturmayı karartma/engelleme ve ABD 2018 yılından bu yana tutuklu olan Jacob Ortell Kingston’u yanıltmak suretiyle kendisinden para almak olarak belirlenmişti.

* Avusturya Wells mahkemesi Kararında ABD savcılarının iddianamesini ve iade taleplerini Kara para aklamak yönünden yetersiz buldu ve Sezgin Baran Korkmaz'ın Kara Para Aklama iddiası kapsamında ABD'ye iade edilmesini reddetti. Mahkemenin bu konudaki ret kararı ABD gerçekleştirilen vergi usulsüzlüğü suçunun yapıldığını Sezgin Baran Korkmaz'ın bildiğine dair ABD’li savcıların herhangi bir delillerinin olmamasına dayanıyor.

* Diğer yandan aynı mahkeme Sezgin Baran Korkmaz'ın soruşturmayı engelleme ve Jacob Ortell Kingston’u yanıltmak suçlamalarından yargılanmak üzere ABD'ye iade edilmesine karar verdi. Avusturya da ABD'nin talebi üzerine iade yargılamasını başlatan Wells savcılığının ve Sezgin Baran Korkmaz'ın bu kararı İstinaf ederek Bölge İstinaf Mahkemesine taşıma hakkı bulunuyor.

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