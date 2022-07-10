Sri Lanka’da protestocular başkanlık konutundan ayrılmıyor

Sri Lanka'da hükümetin istifa kararının kesinleşmesini bekleyen protestocular o zamana dek başkanlık ve başbakanlık konutunu boşaltmayacaklarını açıkladı.

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Sri Lanka Başbakanı Ranil Wickremesinghe’nin parlamentoda ülke ekonomisinin çöktüğünü açıklamasının ardından Sri Lanka'da sokaklar karışmıştı. Devlet Başkanı Gotabaya Rajapaksa’nın başkanlık konutunu basan ve Başbakan Ranil Wickremesinghe’nin de evini ateşe veren protestocular hükümetin istifa kararının kesinleşmesini bekliyor.

Protesto hareketinin liderleri tarafından yapılan açıklamada, başkanlık ve başbakanlık konutlarının 2 liderin istifası kesinleşene kadar boşaltılmayacağı bildirildi. Protesto liderlerinden Lahiru Weerasekara ise, “Mücadelemiz burada bitmedi. Devlet Başkanı Rajapaksa'nın istifası kesinleşene kadar vazgeçmeyeceğiz” dedi.

ART ARTA İSTİFA KARARLARI

Sri Lanka Parlamento Başkanı Mahinda Yapa Abeywardena, öfkeli protestocular tarafından Devlet Başkanı Gotabaya Rajapaksa’nın başkanlık konutunun basılmasının ve Başbakan Ranil Wickremesinghe’nin evinin ateşe verilmesinin ardından Rajapaksa’nın Çarşamba günü istifa edeceğini duyurmuştu.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Başbakan Wickremesinghe ise, “Tüm vatandaşların güvenliği dahil olmak üzere, hükümetin sürekliliğini sağlamak için parti liderlerinin bütün partilerin katılımıyla kurulacak bir hükümet konusundaki tavsiyesini kabul ediyorum. Bunu kolaylaştırmak için de istifa edeceğim” demişti.

SRİ LANKA'DA EKONOMİ NASIL ÇÖKTÜ?

22 milyon insanın yaşadığı ada ülkesi, 1948'teki bağımsızlığından beri tarihinin en büyük ekonomik krizini yaşıyor. Dövizde yaşanan sıkıntı sebebiyle akaryakıt, gıda, ilaç gibi malları temin edemeyen ülkede enflasyon resmi verilere göre yüzde 54.6 seviyelerinde.

Reuters haber ajansı, enflasyonun gelecek aylarda yüzde 70'e çıkmasını beklerken son dönemde yaşanan siyasi çalkantı ve belirsizliğin IMF ile yapılacak görüşmeleri etkilemesi de bekleniyor.

Özellikle Covid-19 sebebiyle turizm alanından büyük darbe alan Sri Lanka'da geçen yıllarda petrol fiyatlarının artması, kimyasal gübre ithalatının yasaklanması tarımı durma noktasına getirmişti.

Öte yandan muhalefet, Devlet Başkanı Rajapaksa'nın ekonomiyi yönetememesi sebebiyle bu krizin oluştuğunu öne sürdü. Muhalefet, Mart ayından beri Rajapaksa'nın istifasını talep ediyor.

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