Abone Ol

Taliban’dan, Rus ve Ukrayna hükümetlerine ‘krizi barışçıl yollarla çözme’ çağrısı

Geçtiğimiz yıl Afganistan'ı işgali sırasında binlerce sivilin ölümüne neden olan ve halen ülkede insanlık krizi yaşatan Taliban'dan Rus ve Ukrayna hükümetlerine 'barışçıl çözüm' çağrısı geldi.

Yayınlanma: 15:38 - 25 Şubat 2022 Güncellenme:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
Taliban’dan, Rus ve Ukrayna hükümetlerine ‘krizi barışçıl yollarla çözme’ çağrısı

Geçtiğimiz yıl Ağustos ayında Afganistan’da yönetimi ele geçiren ve ülkede bir insanlık krizine sebep olan Taliban’dan Rus ve Ukrayna hükümetlerine ‘krizi barışçıl yollarla çözme’ çağrısı geldi.

Taliban’ın şu anda Afganistan İslam Emirliği adıyla anılan resmi Twitter hesabında yayınlanan açıklamada, ‘sivil ölümlerden endişe duyuyoruz’ ifadeleri yer aldı.

Taliban’ın Dışişleri Bakanlığı’nın mührü ile yayımlanan mesajda, “Taliban, Rusya ve Ukrayna arasında diyalog kurulması ve Ukrayna’daki Afganların korunması çağırısında bulunuyor” ifadeleri yer aldı.

In a statement (pictured) posted to the Taliban's official Twitter account, the militant group said it was concerned 'about real possibility of civilian casualties' in Ukraine

Dışişleri bakanlığı Cuma sabahı ‘Ukrayna’daki krizle ilgili açıklama yayınlarken, bu açıklama Twitter’da Taliban’ın önde gelen isimleri tarafından da paylaşıldı.

Açıklamada, “Afganistan İslam Emirliği Ukrayna’daki durumu yakından izliyor ve sivil kayıp olasılığından endişe duyduğunu ifade ediyor” denildi.

Taliban mesajına, “İslam Emirliği her iki tarafa da itidal çağrısı yapıyor. Tüm tarafların şiddeti yoğunlaştırabilecek tavırlar almaktan vazgeçmesi gerekiyor.” sözleriyle devam etti.

Daha önce yapılan açıklamalarda geçen yıl Taliban’ın Afganistan’ı ele geçirmek için başlattığı saldırılar sırasında 1000’den fazla sivilin öldüğü açıklanmış, 2000’den fazla kişinin de yaralandığı bildirilmişti.

Analiz: Ukrayna'nın askeri gücü Rusya'nın çok gerisinde İlginizi Çekebilir Analiz: Ukrayna'nın askeri gücü Rusya'nın çok gerisinde Ukrayna hükümeti molotof kokteyli tarifi paylaştı İlginizi Çekebilir Ukrayna hükümeti molotof kokteyli tarifi paylaştı Reuters: 'Türkiye'nin manevra alanı kalmadı' İlginizi Çekebilir Reuters: 'Türkiye'nin manevra alanı kalmadı' Ukraynalılar Barış Meydanından haykırdı: Lütfen sesimizi duyun! İlginizi Çekebilir Ukraynalılar Barış Meydanından haykırdı: Lütfen sesimizi duyun!

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster
Afganistan aydın Cuma Dışişleri Bakanlığı Haber İslam NATO Ordu protesto Reuters Rusya Taliban Türkiye Twitter Ukrayna