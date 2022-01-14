Tunus’ta Yasemin Devrimi’nin yıldönümünde halk sokağa indi

Tunus’ta Yasemin Devrimi'nin 11'inci yıldönümünde sokağa inen ve Devlet Başkanı Kays Said’i protesto eden göstericilere polis, tazyikli su ve biber gazı ile müdahale etti.

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Tunus'ta Yasemin Devrimi’nin 11’inci yıldönümünde sokağa inen yüzlerce kişi, Devlet Başkanı Kays Said'in geçtiğimiz sene temmuz ayında aldığı olağanüstü kararları protesto etti. Başkentteki Habib Bourguiba Caddesi’ne yürümek isteyen göstericilere polis, tazyikli su ve biber gazı ile müdahale etti.

Protestocular sık sık, “Ayıp, ayıp”, “Şehitlerin kanına vefa istiyoruz”, “Tek adam yönetimine hayır, Anayasa'ya dönüşe evet”, “Kahrolsun diktatör”, “Kays Said istifa” ve “Halk bağımsız bir yargı istiyor” sloganları attı.

Protestoya, birçok siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu (STK) destek verirken, birçok gösterici polis müdahalesinde yaralanırken, bazıları ise gözaltına alındı.

TUNUS’TAKİ SİYASİ KRİZ

Devlet Başkanı Said, 25 Temmuz gecesi Kartaca kentindeki Devlet Başkanlığı Sarayı'ndan gerçekleştirdiği ulusa sesleniş konuşmasında, “ülkenin tehlikede olduğu” gerekçesiyle Tunus Başbakanı Hişam El-Meşişi’yi görevden aldığını ve meclisin yetkilerini dondurduğunu duyurmuştu. Said, 22 Eylül’de ise kendisine geniş yetkiler tanıyan yeni kararnameler yayımlamış ve Bakanlar Kurulu parlamentoya değil Devlet Başkanına karşı sorumlu hale gelmişti.

YASEMİN DEVRİMİ

Tunus'ta Kasım 2010'da meyve sebze satıcısı olan işsiz bir üniversite mezununun, tezgahına polisin el koymasından sonra kendisini ateşe vermesi ile başlayan protestolar sonucu 24 yıldır Tunus’u yöneten Zeynel Abidin Bin Ali 14 Ocak 2011'de ülkeden kaçmıştı. Tunus'taki söz konusu halk ayaklanması Yasemin Devrimi olarak adlandırılmıştır.