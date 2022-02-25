Türkiye’den boğazlarla ilgili açıklama ve Putin’e ‘darbe’ tepkisi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ukrayna'nın Montrö talebi ile ilgili "Türkiye taraf olduğu anlaşmalara her zaman uymuştur" dedi. Ayrıca, Çavuşoğlu, Rusya Devlet Başkanı Putin'in Ukrayna Ordusu'na yaptığı 'darbe' çağrısına da tepki gösterdi.

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NTV canlı yayınında Rusya-Ukrayna kriziyle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Ukrayna’dan Türk vatandaşlarının tahliyesine başlandığını söyleyen Bakan Çavuşoğlu, “OECD’de de bazı kararlar alınacağını öğrendik. Batının iyi bir sınav vermediği ortada. Bu saldırı önlenseydi iyi bir sınav verilmiş olurdu” diye konuştu.

“NE OLURSA OLSUN DİYALOGDAN YANAYIZ”

Çavuşoğlu, açıklamasında şunları söyledi:

* Bir taraftan temasları sürdürürken uluslararası platformlarda da düşüncelerimizi iletiyoruz. Buradan çeşitli kararlar çıkıyor. Bugün özellikle NATO’nun açıklaması net. Tek ses çıkması önemli. Tüm NATO üyesi ülkelerin düşüncesini yansıtan bir açıklama gerçekleşti.

* Daha önce Kırım’ın illegal ilhakını tanımamıştık. Diyalogun kopmasını istemiyoruz. Ne olursa olsun diyalogdan yanayız. Ukrayna ve Rusya liderleri de yan yana gelmeyi konuşuyor. Batı’nın ya da uluslararası toplumun iyi bir sınav vermediği ortada. Bu saldırı önlenebilseydi iyi bir sınav verilmiş olurdu.

* Elbette bu süreçten alınacak dersler var. Sadece yaptırımlardan bir sonuç alınamayacak. Biz başından beri söylüyoruz; uluslararası sistem beklentileri karşılamıyor. Cumhurbaşkanımızın, ‘dünya 5’ten büyüktür’ sözü buradan çıkıyor.

“TÜRKİYE ANLAŞMALARA HER ZAMAN UYMUŞTUR”

Ukrayna’nın Montrö talebi ile ilgili konuşan Çavuşoğlu, şunları belirtti:

* Türkiye her zaman uluslararası hukuktan yana olmuştur. Montrö Anlaşmasının hükümleri de gayet açıktır. Türkiye bir savaşın içindeyse buradan geçişler tamamen Türkiye’nin kontrolünde oluyor. Savaşan taraflar varsa net söyleniyor.

* Savaşan ülkelerin gemilerinin boğazdan geçişine izin vermeyebilir. İstisna ise 19’uncu madde yer alıyor. Ülkesine dönmek isteyen gemiler boğazdan geçebiliyor. Hukuken bunun tanımının yapılması gerekiyor.

* BM ve NATO belgelerinde savaş tabiri kullanılmış değil. Halkın tabiriyle savaş ortada var. Şu anda hukukçularımız, askerlerimiz, arkadaşlarımız Ukrayna’dan talep geldikten sonra değerlendiriyoruz.

“PUTİN’İN ÇAĞRISINI YADIRGADIK”

Rusya Devlet Başkanı Putin’in Ukrayna Ordusu’na yaptığı darbe çağrısını yadırgadıklarını belirten Çavuşoğlu, şu ifadeleri kullandı:

* Putin, özellikle askere darbe yapması çağrısında bulundu. Bizim bu kabul edeceğimiz bir şey değil. Darbelerden, darbe girişimlerinden çok çekmiş bir ülkeyiz. Doğru bir çağrı değil.

* Bir taraftan masaya oturmaya hazırız. Biz demokratik yollarla, halkın iradesiyle seçilmiş hükümetleri destekleriz. Ukrayna’yı kimin yönetmesi gerektiğini Ukrayna halkının karar vermesi gerekiyor. Şu anda da Libya’da mevcut başbakan var. Yeni gelişmeleri de yakından takip ediyoruz.

Ayrıca, Çavuşoğlu, “Önemli olan iki liderin görüşmesi, yeri önemli değil” şeklinde konuştu.

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