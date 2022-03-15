Abone Ol

Ukrayna ve Rusya arasında müzakereler yeniden başladı

Rusya ve Ukrayna heyetleri arasındaki müzakereler, dünkü teknik aranın ardından yeniden başladı.

Sozcu.com.tr
Yayınlanma:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
Ukrayna ve Rusya arasında müzakereler yeniden başladı

Ukrayna ve Rusya arasında devam eden savaşta insani koridorların oluşturulması ve ateşkes ilan edilmesine yönelik müzakereler sürüyor.

Ukrayna heyetinde yer alan Halkın Hizmetkarı Partisi Başkanı David Arakhamia, Ukrayna ve Rus heyetlerinin dün teknik ara verdikleri müzakerelere yeniden başladığını duyurdu. Müzakereler çevrimiçi formatta devam ediyor.

Daha önce müzakerelerle ilgili Rusya ve Ukrayna’dan gelen olumlu açıklamalar görüşmelerden sonuç çıkabileceğine dair umutları artırmıştı.

Rusya Herson'u ele geçirdi: Referandum planlanıyor İlginizi Çekebilir Rusya Herson'u ele geçirdi: Referandum planlanıyor Ukrayna'da yakalan Rus askerleri ağlayarak anlattı: Korkunç bir hata yaptık İlginizi Çekebilir Ukrayna'da yakalan Rus askerleri ağlayarak anlattı: Korkunç bir hata yaptık

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster
Haber Putin referandum Rusya Ukrayna