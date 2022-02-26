Ukrayna’daki gerilime rağmen Rusya’da Putin’e destek artıyor

Ukrayna’ya askeri operasyon emri vererek dünyada tepkilerin hedefi olan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e ülkesinde süren destek tartışma yaratıyor. Son anketler Rus lidere desteğin arttığını gösterse de Ukrayna’daki savaşta şiddetin yükselmesi ve ekonomik yaptırımlar Putin’in koltuğunu sarsabilir.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Rusya'da düzenlene anketlere göre, Kremlin’in Ukrayna sınırına asker yığmasıyla başlayan gerilime rağmen Putin'e destek son dönemde artıyor.

Rus anket şirketi Levada'nın anketinde, Putin'e desteğin ağustostan bu yana yüzde 61'den yüzde 69'a yükselmesi dikkat çekti. Aynı ankette Putin'in politikalarından rahatsız olduğunu söyleyenlerin oranıysa yüzde 37'den yüzde 29'a geriledi.

Ankette Rusya Başbakanı Mihail Mişustin'e destek de yükseldi. Sonuçlarda, Rus halkının büyük bölümünün Putin yönetiminin ülkeyi Batı'ya karşı savunduğunu düşündüğü görüldü.

KIRIM’IN İLHAKI SONRASI PUTİN’E DESTEK REKOR KIRMIŞTI

“Güçlü lider” imajıyla Rusya'da uzun süredir iktidarını sürdüren Putin'e devlet başkanlığı koltuğuna ilk oturduğu 2000'den bu yana destek oranı ortalama yüzde 79'u buldu.

Rusya içinde Putin'e destek, ülkenin 2014'te Kırım'ı ilhak etmesinin ardından hızla artmış ve yüzde 89'a ulaşarak rekor kırmıştı. Kırım'ın ilhakı sırasında kan dökülmemesi de bu durumda etkili olmuştu.

Ancak Rusya'nın 2008'de Gürcistan'da yürüttüğü savaş ve Suriye'deki savaşa müdahalesi Rusya yönetimine büyük bir destek sağlamadı.

ŞİDDET ARTARSA DESTEK DÜŞEBİLİR

Bazı uzmanlara göre, Ukrayna'daki savaşta şiddetin yükselmesi, çatışmaların artması ve ölü sayısının artması Putin'e desteğin düşmesine yol açabilir. Ayrıca savaşın Rusya üzerindeki ekonomik etkisinin de Rus kamuoyunun önemli kısmının Putin'e sırt dönmesine yol açabileceği belirtiliyor.

Putin, hafta içinde Ukrayna'nın doğusunda Moskova yanlısı ayrılıkçıların kurduğu Donetsk ve Luhansk halk cumhuryetlerini tanıma kararı almış, sonrasında da Ukrayna'ya askeri operasyon emri vermişti.

Rusya Ukrayna'daki operasyonun işgal anlamına gelmediğini savunsa da saldırıların şiddetlenmesiyle tüm dünyada operasyona tepki hızla artıyor.

İlginizi Çekebilir ABD Başkanı Biden, Putin'e yaptırım uygulayacak

İlginizi Çekebilir Ruslar 'Ukrayna' için sokağa çıktı! Çok sayıda gözaltı var