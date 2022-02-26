Ukrayna’nın mucize bebeği: Bombaların altında, sığınakta dünyaya geldi

Ukrayna'nın başkenti Kiev, Rus işgalinin üçüncü gününde bomba sesleri ile yankılanırken, sığınak olarak kullanılan bir metro istasyonundan umutlandıran bir haber geldi. 23 yaşındaki bir kadın, bombaların altında bebeğini dünyaya getirdi.

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Rusya’nın Ukrayna’ya işgalinin üçüncü gününde tüm dünya Ukrayna’dan gelen haberlere kitlenmişken, bombaların yağdığı Kiev’de dünyaya gelen ‘mucize bebek’ biraz olsun insanlara umut verdi, yüzleri güldürdü.

Ukrayna’nın başkenti Kiev’de halk, panik halinde sığınaklara ve metro istasyonlarına saklanırken, tüm bu kaosun ortasında 23 yaşında bir kadın, zor şartlarda bebeğini dünyaya getirdi.

İsmi açıklanmayan kadın, Kiev’de bir metro istasyonunda doğum yaptı.

Dışarıdaki silah sesleri yükselirken, yerel saatle akşam 20.30’da Mia bebek dünyaya geldi. Mia bebek Ukrayna’nın ‘mucize bebeği’ olarak adlandırıldı, kısa sürede ülkede gündem oldu.

Mia’nın doğumundan hemen sonra çekilen fotoğraflar, Ukraynalı politikacı Hannah Hopko tarafından Facebook’ta paylaşıldı.

Küçük Mia, Rusya’nın Ukrayna’yı işgali sırasında doğan tek bebek değil.

BİR BEBEK DAHA DÜNYAYA GELDİ

Annenin izniyle paylaşımda bulunan bir doğumevi doktoru, dün başka bir bebeğin daha dünyaya geldiğini söyledi. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan doktor, hastanenin bombalandığını bu yüzden doğumun bodrum katındaki sığınaklarda meydana geldiğini duyurdu.

Öte yandan, Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinin üçüncü gününde halk, geceyi yine sığınaklarda ve metro istasyonlarında geçirdi.

Ukrayna'nın kuzeydoğusundaki Kharkiv'de, halkın metro istasyonlarına sığındığı ve vagonların içinde uyuduğu görüldü. İngiliz Daily Mail gazetesi, yaşananları İkinci Dünya Savaşı sırasındaki Blitz saldırılarına benzetti.

HALK, ÜÇÜNCÜ GECEYİ DE METRO İSTASYONLARINDA GEÇİRDİ

Metro istasyonuna sığınanlar arasında bebeklerin, çocukların ve evcil hayvanların da olduğu, binlerce kişinin geceyi metro istasyonlarında geçirdiği aktarıldı.

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