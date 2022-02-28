Yakalanan Rus askerleri konuştu: Tatbikat var dediler, kandırıldık, savaş istemiyoruz

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş devam ederken Kiev yönetimi sosyal medyadan yakalanan Rus askerlerinin görüntülerini paylaştı. Askerlerden bazıları, "Tatbikat var dediler ve o yüzden geldik. Bizi kandırdılar, biz savaşmak istemiyoruz" ifadesini kullandı.

Sozcu.com.tr

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Ukrayna İçişleri Bakanlığı, hafta sonu resmi Telegram hesabı üzerinden yakalanan Rus askerlerinin videolarını ve görüntülerini kamuoyu ile paylaştı…

Yakalanan, yaralanan ya da yaşamını yitiren Rus askerlerinin görüntülerini paylaşan Ukraynalı yetkililer, konuşabilecek durumda olan Rus askerlerini de sorguya çekti. Videoların çekildiği zaman ve konum ile ilgili bir bilgi paylaşılmazken, askerlerin verdiği bilgilerin de doğruluğu henüz teyit edilmedi.

Öte yandan İngiliz The Guardian gazetesi, yakalanan Rus askerlerin ailelerine ulaşmayı başardı. Kendisini Paktishev olarak tanıtan bir askerin ailesinden 3 kişi bu görüntülere çok şaşırdıklarını söyledi. Paktishev’in kız kardeşi Yelena Polivtseva, “Kardeşimin yakalandığı görüntüyü gece bana gönderdiler. Tamamen şok oldum. Onun orada savaştığını bilmiyordum” dedi.

RUSYA’DAN KISA AÇIKLAMA GELDİ

Polivtseva, “Kardeşimin orduda olduğunu biliyordum ama Ukrayna’ya gönderildiğini bilmiyordum. Onun da bu durumun farkında olduğunu sanmıyorum” yorumunu yaptı.

Ukraynalı yetkililerin paylaştığı videolar ile ilgili Rusya yönetimi henüz net bir açıklama yapmadı. Rusya Savunma Bakanlığı dün gece sadece, “Yoldaşlarımızdan bazıları öldü ve yaralı olarak ele geçirildi. Fakat ortadan kaldırılan Ukraynalı milliyetçilerin sayısı Rusya’nın zayiatından çok daha fazla” açıklamasını yaptı.

UKRAYNA: 4.500 RUS ASKERİ ÖLDÜRÜLDÜ

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, savaşa ilişkin son durumu ve gelişmeleri açıkladıkları bildiri yayınladı. Rus birliklerinden 4 bin 500 askerin hayatını kaybettiği ifade edildi.

Rus birliklerinin moralinin düşük olduğunun ifade edildiği açıklamada, “Düşman personelinin kaybı yaklaşık 4 bin 500 kişiyi buldu. Makariv – Kiev yönünde bir hat hareket ediyor. Ancak işgalci güçlerin moral düşük durumda. Çernihiv bölgesindeki Koryukivka yakınlarında, Rus Silahlı Kuvvetleri askerleri silahlarını bırakmaya ve teslim olmaya hazır. Ukrayna’nın her yerinde yüzlerce arızalı zırhlı araç ve tank terk edildi” denildi.

UKRAYNA’DA SİVİL CAN KAYBI 352’YE ULAŞTI

Ukrayna Sağlık Bakanlığı, savaşta Ukraynalı 14’ü çocuk olmak üzere 352 sivilin hayatını kaybettiğini açıkladı. Yetkililer, 116’sı çocuk olmak üzere 1684 kişinin yaralandığını da duyurdu.

“KİEV, UKRAYNA’NIN KONTROLÜNDE”

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, başkent Kiev’in Ukrayna kontrolünde olduğunu ve Rusya’nın ilerleme çabalarının başarısızlıkla sonuçlandığını duyurdu.

Rus birliklerinin hareketlerinin yakından takip edildiğinin ifade edildiği açıklamada, “İşgalci askerler imha edildi. Düşman önemli personel kayıplarına uğradı. Rus birliklerinin morali bozuk ve bitkin. Evimizi davetsiz misafirlerden nasıl koruyacağımızı bildiğimizi gösterdik” denildi.

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