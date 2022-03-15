Yaptırım uygulanan Abramoviç’in jeti İstanbul’a indi

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasıyla birlikte İngiltere'nin yaptırım listesine eklediği Rus oligark Roman Abramoviç'in özel jeti dün gece İstanbul'a indi.

Sozcu.com.tr

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Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş devam ederken Rus oligarklarının lüks jetleri ve yatlarını kaçırma çabaları da devam ediyor…

İngiltere’nin geçen hafta yaptırım listesine eklediği Rus milyarder Roman Abramoviç’in jeti dün İsrail’den Türkiye’ye geldi.

En son Tel Aviv’deki Ben Gurion Havalimanı’nda görüntülenen Abramoviç’in jeti dün gece İstanbul’a iniş yaptı.

İngiliz haber ajansı Reuters’ın ele geçirdiği fotoğraflarda İngiliz Chelsea kulübünün sahibi Tel Aviv’de VIP salonda maskesi aşağıda bir şekilde otururken görülüyor. Reuters haber ajansı Abramoviç’in jetiyle İstanbul’a gelip gelmediğinin ise henüz bilinmediğini aktardı.

Konuyla ilgili bilgisi olan bir yetkili, Abramoviç’in Pazar gecesi Moskova’dan Ben Gurion Havalimanı’na uçtuğunu söyledi. Öte yandan uçağın geçen hafta da Türkiye’de olduğu kayıtlara geçti.

Son yıllarda Rus oligarkların uğrak noktası olan İngiltere’de geçen hafta ulaştırma bakanlığı bir açıklama yaparak Rus oligarklara ait helikopter ve jetlere el konulması için incelemelerin sürdüğünü aktarmıştı.

ABRAMOVİÇ’İN YATI DA İSTANBUL’A GİDİYOR

Reuters haber ajansı Abramoviç’in 600 milyon dolar değerindeki yatı Solaris’in de Karadağ’da İstanbul’a doğru hareket ettiğini aktardı.

Dün gece Solaris’in rotası kaldırılırken en son “onay bekliyor” konumundaydı.

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