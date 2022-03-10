İngiltere’den Roman Abramovich’e yaptırım! Chelsea’ye el koydular…

Chelsea'nin Rus milyarder sahibi Roman Abramovich'in İngiltere'deki tüm mal varlığı donduruldu ve seyahat etmesi yasaklandı. Bu yaptırım, Chelsea'nin satışını da çıkmaza soktu.

Sozcu.com.tr

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Premier Lig takımlarından Chelsea’nin sahibi olan Rus milyarder Roman Abramovich, İngiltere Hükümeti’nin resmi yaptırım listesine eklendi.

Bir süredir Birleşik Krallık topraklarından uzakta olan ve Chelsea’yi bir an önce devretmek için çabalayan Abramovich’in İngiliz kulübü dahil tüm mal varlıklarına el kondu. Bu nedenle, Chelsea’nin satışı da askıya alındı. Abramovich’in yanı sıra yaptırıma uğrayan Rus iş insanları listesinde, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in müttefiki olarak görülen 7 milyarder arasında Igor Sechin ve Oleg Deripaska da bulunuyor.

CHELSEA NASIL ETKİLENECEK?

İngiliz hükümetinin aldığı kararın ardından Chelsea’nin satış işlemleri de durduruldu. Sezonun kalan maçlarında bilet satışı yapılamayacak ve sadece kombine bileti olanlar stada girebilecek. Kulübün resmi ürünlerini satan mağazalar da bir sonraki karara kadar kapalı duracak. Ayrıca, Abramovich’in Chelsea ile ilgili herhangi bir işlem yapamayacağı belirtilirken; İngiliz ekibinin kontratı biten oyuncularla yeni sözleşme imzalayamayacağı, herhangi bir oyuncusunun satışını gerçekleştiremeyeceği ve yeni transfer yapamayacağı öğrenildi.

“ACIMASIZ OLACAĞIZ”

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, “Putin’in Ukrayna’ya yönelik vahşi saldırısını destekleyenler için güvenli liman olamayız. Bugünün yaptırımları, Birleşik Krallık’ın Ukrayna halkına verdiği sarsılmaz desteğin son adımıdır. Sivillerin öldürülmesine, hastanelerin yıkılmasına ve egemen müttefiklerin yasadışı işgaline olanak sağlayanların peşinden koşarken acımasız olacağız” ifadelerini kullandı.

“OLİGARKLARIN TOPLUMUMUZDA YERİ YOK”

Öte yandan Dışişleri Bakanı Liz Truss, “Bugün uygulanan yaptırımlar, oligarkların ve kleptokratların ekonomimizde veya toplumumuzda yeri olmadığını bir kez daha gösteriyor. Putin’le yakın bağları nedeniyle, Putin’in saldırganlığına ortak oluyorlar. Ukrayna halkının kanı ellerinde. Utanç içinde başlarını öne eğmeliler” dedi.

ABRAMOVICH’İN ÇIRPINMALARI SONUÇSUZ KALDI

55 yaşındaki Rus milyarder Abramovich, Vladimir Putin ile yakın bağları olduğu iddialarını her fırsatta yalanlasa da inandırıcı olamadı. İngiltere Hükümeti, tahmini net serveti 9.4 milyar Sterlin olan Abramovich’in, 1990’larda Putin yönetiminde öne çıkan birkaç oligarktan biri olduğuna inanıyor.

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