Yunanistan lideri, Rodos’ta Türkiye’yi suçladı

Türkiye ile Yunanistan arasındaki gerginlik tırmanırken iki yılda Rodos ve Türkiye'ye yakın üç adayı 7. kez ziyaret eden Yunanistan Cumhurbaşkanı Katerine Sakellaropoulou Rodos Adası’nda Türkiye’yi provokasyonla suçladı.

Yaşar ANTER

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Türkiye ile Yunanistan arasındaki gerginlik üst düzey yöneticileri karşılıklı söylemleri ile tırmanırken iki yılda Rodos ve üç adayı 7. kez ziyaret eden Yunanistan Cumhurbaşkanı Katerine Sakellaropoulou ziyaretlerinde dün Halki Adası'nı ziyaret ile başlamış ve kendisine adanın fahri hemşerilik unvanı verilmişti.

Sakellaropoulou bugün ziyaretlerine Rodos Adası'da başlayan Ege Bölgesi 4. Uluslararası Hukuk ve Uluslararası Politika Sempozyumu’nun açılış konuşmasını yaptı. Sempozyuma Rodos ve Oniki Adalar milletvekili Vassilis Ypsilantis, Güney Ege Bölge Valisi Giorgos Chatzimarkos, Rodos Belediye Başkanı Antonis Kambourakis, bilim ve siyaset insanları, profesörler ve silahlı kuvvetler temsilcileri katıldı.

“ULUSLARARASI HUKUK İLE ÇÖZÜLMELİ”

Rodos Adası'nda yayın yapan www.dimokratiki.gr haber sitesinin okuyucularına duyurduğu haberde, Sakellaropoulou yaptığı konuşmada ülkeler arası ilişkiler, Ukrayna ve Rusya Savaşı'na değinerek “Ülkeler arasındaki uyuşmazlıkların uluslararası hukuk temelinde çözülmesi doğrultusunda hareket ediyoruz. Dış politikamızı belirlerken her zaman saygı duyduğumuz ve önem verdiğimiz iyi komşuluk ilişkilerini sağlayan derin bir inanç ve tutum içerisinde olduk” diye konuştu.

YAYILMACI GİRİŞİMLERE KARŞIYIZ

Sakellaropoulou, “Uluslararası hukukun temel ilke ve değerlerinin vahşice saldırıya uğradığı ve ihlal edildiği bir dönemde Rusya’nın Ukrayna’yı işgal etmesi nedeniyle Yunanistan olarak uluslararası hukukun tereddütsüz ve tam olarak uygulamasında ısrar ediyor ve yayılmacı eğilime karşı tepki gösteriyoruz. Çatışmalar çağımızda ülkelerin istikrarsızlaştırılmasına neden oluyor, bu sempozyumda bunun ele alınacağını düşünüyorum” dedi.

TÜRKİYE'Yİ PROVOKASYONLA SUÇLADI

Sakellaropoulou “Sempozyumun yeri ve konusu mevcut durum üzerinde güçlü bir sembolik iz bırakmaktadır. Rodos ve Oniki Adalar’da bugün, yanlış ve desteksiz iddialar üreterek ve ülkemizin egemenlik ve egemenlik haklarını sorgulayarak Türk provokasyonu yoğunlaşırken, Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi’nin imzalanmasının 40. yıl dönümünde bilimsel tartışma daha da önemli hale geliyor. Sempozyumda tartışılan deniz anlaşmazlıklarının sınırlandırılması ve barışçıl çözümü ve deniz alanlarındaki kurtarma operasyonlarına ilişkin yargı yetkisi gibi konular, Yunan dış politikasının ve özellikle Yunan-Türkiye ilişkilerinin kilit konularıdır. Bu alanlardaki hukuki hassasiyet, deniz hukuku ve uluslararası taahhütlere uygun olarak, ulusal çıkarlarımıza hizmet eder. Ülkeler arasındaki uyuşmazlıkların uluslararası hukuka dayalı olarak çözümlenmesi ülkemizin kalıcı bir konumudur” ifadelerini kullandı.

Sakellaropoulou ziyaretlerine yarın Antalya’nın Kaş ilçesi karşısındaki Kızılhisarlı (Meis) ve Çamadası (Megisti) adalarına ziyaret ederek sürdürecek.

YUNANİSTAN MAĞDUR EDEBİYATI YAPIYOR

Milli Savunma Bakanı Eski Genel Sekreteri Ümit Yalım ise SÖZCÜ'ye yaptığı açıklamada Yunanistan'ın Ege'de mağdur edebiyatı yaparak silahlandığını söyledi. Yalım, “Hem 20 adamızı tüm antlaşmaları ihlal ederek işgal edeceksiniz, silah yığacaksınız hem de Türkiye bizi tehdit ediyor diyerek ortalığı ayağa kaldıracaksınız. Cumhurbaşkanı Sakellaropoulou ve Başbakan Miçotakis uluslararası anlaşmaları öne sürerek ABD ve AB'yi arkalarına alarak konuşuyorlar, peki Lozan ve Paris Antlaşmaları antlaşma değimli, önce buna uyup uymadıklarını kontrol etsinler” diye konuştu.

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