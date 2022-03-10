Hangi illerde okullar tatil? İşte kar tatili olan iller listesi…

Kar yağışı başlamasıyla birlikte birçok ilde okullar tatil oldu. Öğrenciler ve veliler kar tatili açıklaması yapılan illeri araştırıyor. Aralarında Kocaeli, Kars, Bitlis, Sakarya, Bayburt ve İstanbul'un da yer aldığı birçok ilde okullar tatil oldu. İşte kar tatili ilan edildiği açıklanan il ve ilçeler…

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Kar yağışıyla birlikte öğrencilerde kar tatili beklentisi artıyor. İçinde bulunduğumuz soğuk hava dalgası birçok şehirde okulların tatili açıklamaları gelmesine neden oldu. Kar yağışları nedeniyle okulların tatil olduğu il ve ilçeler şu şekilde…

SAMSUN

İl Milli Eğitim Müdürlüğü, olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı okullarda eğitime ara verildiğini açıkladı. Son güncellemeye göre Alaçam ilçesinde 2 okulda eğitime 1 gün ara verilirken, 8 mahallede oturan öğrenciler için de taşımalı eğitime 1 gün ara verildi.

Havza için yapılan açıklamada, “Havza ilçemizdeki olumsuz hava koşulları ve meteorolojiden alınan bilgiler birlikte değerlendirildiğinde, yoğun kar yağışı ve buzlanma beklendiğinden 10 Mart Perşembe günü ilçe merkezi dışında kalan taşıma merkezi (köyler) okullarımızda, Yeşilalan İlkokulunda ve Muzaffer Tahmaz İş Eğitim ve Uygulama Okulunda ve Resmi Özel Eğitim sınıflarında 1 gün süre ile yüz yüze eğitime ara verilerek uzaktan eğitim kararı alınmıştır. Ayrıca merkez ilçedeki okullara taşımalı sistemle gelen öğrencilerimiz de izinli sayılacaklardır” denildi.

Salıpazarı ilçesinde 4 okul ve taşıma merkezli diğer okullarda da eğitime 1 gün ara verilirken, Tekkeköy ilçesi için yapılan açıklamada, “Tekkeköy ilçemizde Akbaşlar, Çayırçökek, Karışlar-Karatuzla, Karışlar-Gölceğiz, Alibeyli, Çimenli, Başköy, Yeniköy, Erenköy, Karaperçin, Yeşildere, Gökçedere, Yenidoğan, Yazılar, Seymenler, Yaylageriş, Beyoğlu, Zafer, Zafer-Azmanlar, Fındıcak mahallelerinden taşıma ile gelen özel eğitim, temel eğitim ve ortaöğretim öğrencilerimiz 10 Mart 2022 Perşembe günü izinli sayılacaktır. Ayrıca Yaylageriş İlkokulu ve Ortaokulunda 10 Mart 2022 Perşembe günü yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün süreyle ara verilmiştir” ifadeleri kullanıldı.

Vezirköprü ilçesi için yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi:

“Vezirköprü İlçe merkezi dışındaki tüm okullarımızda kar yağışı ve buzlanma nedeni ile 10 Mart Perşembe günü uzaktan eğitim kararı alınmıştır. İlçe merkezindeki okullarımızda taşıma kapsamındaki öğrencilerimiz izinli sayılacaklardır.”

KASTAMONU

Kastamonu Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, yarın etkili olması beklenen yoğun kar yağışı sebebiyle il merkezindeki ilk ve orta dereceli tüm okullarda eğitime 1 gün ara verildiği duyuruldu.

Açıklamada özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, tüm kurum ve kuruluşlarda görev yapan engelli ve hamile personellerin 1 gün idari izinli sayılacağı belirtildi.

Açıklamada, “İlimizde yarın beklenen olumsuz hava koşulları sebebiyle il merkezimizdeki ilk ve orta dereceli okullarda eğitime 10 Mart 2022 Perşembe günü 1 gün süre ile ara verilmiştir. İl merkezimizdeki özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan engelli ve haile personeller 10.03.2022 Perşembe günü 1 gün süre ile idari izinli sayılacaktır” ifadelerine yer verildi.

BOLU

Bolu’da kar yağışının başlamasıyla birlikte resmi ve özel okullar 2 gün süreyle tatil edildi.

Bolu Valiliğinin resmi internet sitesinden yapılan duyuruda, “Olumsuz hava koşulları nedeniyle 10-11 Mart 2022 tarihlerinde il genelinde resmi ve özel; okul öncesi, ilk, orta, lise, rehabilitasyon ve Halk Eğitim Merkezi kurumlarındaki eğitim-öğretim faaliyetlerine 2 gün süre ile ara verilmiştir. Ayrıca, aynı gün engelli ve hamile kamu çalışanlarının da idari izinli sayılmalarına karar verilmiştir” denildi.

ÇANAKKALE

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “Kar yağışı nedeniyle ulaşımda meydana gelebilecek olumsuzlukları önlemek için Biga, Bayramiç, Çan, Lapseki ve Yenice ilçelerimizde taşımalı eğitime 10.03.2022 Perşembe günü bir (1) gün süreyle ara verilmiştir” denildi.

DÜZCE

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün yoğun kar yağışı ve sağanak yağış uyarılarının ardından harekete geçen Düzce Valiliği kenti etkisi altına alması beklenen yağmur, yoğun kar ve sağanak yağışın hayatı olumsuz etkilememesi için eğitim öğretim kurumlarının 11 ve 12 Mart tarihinden itibaren 2 gün süreyle tatil edildiğini duyurdu.

Ayrıca, resmi kurumlarda görevli hamile, engelli çalışanlar da tatil süresince idari izinli sayılacakları belirtildi.

BALIKESİR

Balıkesir Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, “10 Mart 2022 Perşembe gününden itibaren 2 gün süreyle Balya, Bandırma, Erdek, Gönen, Manyas, Marmara ve Susurluk ilçelerimizde, İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı bütün resmi ve özel temel eğitim (anaokulları, ilkokullar, ortaokullar) ve ortaöğretim kurumları, halk eğitim merkezleri, mesleki eğitim merkezleri, özel eğitim kursları, motorlu taşıt sürücü kursları, çeşitli kurslar, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, resmi okullardaki destekleme ve yetiştirme kursları ile özel okullardaki takviye kurslarındaki eğitim faaliyetlerine, Balıkesir İl Müftülüğüne bağlı Kur'an kurslarındaki eğitim faaliyetlerine, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne bağlı özel kreş ve gündüz bakımevleri ile çocuk kulüplerinin eğitim faaliyetlerine ara verilmesine, engelli ve hamile kamu personelinin aynı tarihlerde idari izinli sayılmasına karar verilmiştir” denildi.

KARS

Kars Valiliği, devam eden kar yağışı nedeniyle yarın için il genelinde bütün okulların tatil edildiğini duyurdu. Valilik açıklamasında, “Devam eden yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle, ilimiz genelinde eğitim-öğretime 10 Mart 2022 Perşembe günü 1 gün süre ile ara verilmiştir. Ayrıca; malul, hamile ve engelli kamu personeli de idari izinli sayılacaklardır” denildi.

SAKARYA

Valilikten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

*10 Mart 2022 Perşembe Gününden itibaren; ilimiz dahilindeki bütün resmi ve özel temel eğitim ve ortaöğretim kurumları ile halk eğitim merkezleri, olgunlaşma enstitüleri, özel öğretim kursları, motorlu taşıt sürücü kursları, çeşitli kurslar, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, resmi okullardaki destekleme ve yetiştirme kursları ile özel okullardaki takviye kurslarına,

*Kur’an kursları ile 4-6 yaş arası ana sınıfları da dahil olmak üzere; bütün eğitim kurumlarında eğitim faaliyetlerine, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı özel kreş ve gündüz bakımevleri ile çocuk kulüplerinin faaliyetlerine, üniversite rektörlerimizle yapılan istişareler doğrultusunda ilimizdeki yükseköğrenim faaliyetlerinde ‘yüz yüze eğitime' 14 Mart Pazartesi Gününe kadar ara verilmesine karar verilmiştir.

*Ayrıca kurumlarımızca zorunlu hizmetlerin yürütülmesi için asgari seviyede personel bulundurulması kaydıyla; güvenlik, sağlık, AFAD, ulaşım ve oluşabilecek hasarları tespit etmek için görevlendirilecek valiliğimize ve yerel yönetimlere bağlı birimlerdeki teknik personel dışında memur, işçi ve diğer personelin 11 Mart 2022 Cuma Günü idari izinli sayılmalarına karar verilmiştir.

BURSA

Bursa Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi;

*Meteoroloji Bölge Müdürlüğü’nden bugün saat 15.30’da alınan verilere göre 10 Mart 2022 Perşembe günü İlimiz için sarı alarm verilmiştir. Meteorolojik raporlar ve beklenen her türlü olumsuz hava şartları sebebiyle,

*10 Mart 2022 Perşembe gününden itibaren İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı bütün resmi ve özel temel eğitim (anaokulları, ilkokullar, ortaokullar) ve ortaöğretim kurumları, halk eğitim merkezleri, mesleki eğitim merkezleri, olgunlaşma enstitüleri, özel öğretim kursları, motorlu taşıt sürücü kursları, çeşitli kurslar, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, resmî okullardaki destekleme ve yetiştirme kursları ile özel okullardaki takviye kurslarındaki eğitim faaliyetlerine, İl Müftülüğü’ ne bağlı Kur’an kurslarındaki eğitim faaliyetlerine,

*Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’ne bağlı özel kreş ve gündüz bakımevleri ile çocuk kulüplerinin eğitim faaliyetlerine 14 Mart 2022 Pazartesi gününe kadar ara verilmesine, engelli ve hamile kamu personelinin 10-11 Mart 2022 tarihlerinde idari izinli sayılmalarına oy birliğiyle karar verilmiştir.

BİLECİK

Bilecik'te olumsuz hava koşulları nedeniyle perşembe günü taşımalı eğitime, cuma günü ise bölgedeki tüm okulların tam gün tatil edildiği açıklandı.

Bilecik Meteoroloji Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan değerlendirmeler çerçevesinde olumsuz hava şartlarından dolayı Perşembe Günü taşımalı eğitime ara verilirken ayrıca İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu’nda alınan tedbirler gereğince Cuma günü için şu kararlar alındı:

“Cuma günü tam gün olmak üzere bölgedeki tüm okullarda eğitim öğretime ara verilmiştir. Ayrıca kamu, kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personeller 1 gün izinli sayılacaktır. Saygıdeğer hemşerilerimizin olumsuz hava koşullarına karşı tedbirli ve dikkatli olmalarını rica ederiz.”

BİTLİS

Ağrı’da sabah saatlerinde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle Diyadin, Taşlıçay, Hamur ve Eleşkirt ilçelerindeki köy okullarında ve taşımalı eğitim gören öğrencileri kapsayacak şekilde eğitime 1 gün ara verildi.

KASTAMONU

Kastamonu Valiliği, olumsuz hava koşulları nedeniyle kent merkezi ve bağlı köylerde ilk ve orta dereceli okullarda eğitime 1 gün ara verildiğini açıkladı.

Valilikten yapılan açıklamada, “İlimizde yarın beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle il merkezindeki ilk ve orta dereceli okullarda eğitime 10 Mart 2022 Perşembe günü 1 gün süre ile ara verilmiştir. İl merkezindeki özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, tüm kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan engelli ve hamile personeller 10 Mart 2022 Perşembe günü 1 gün süre ile idari izinli sayılacaktır” denildi.

KOCAELİ'DE OKULLAR TATİL Mİ İLAN EDİLDİ?

Kocaeli Valiliği'nce kentte etkili olması beklenen kar yağışı nedeniyle 14 Mart Pazartesi gününe kadar okulların tatil edildiğini duyurdu.

Kocaeli Valiliği, meteoroloji verilerine göre beklenen kar yağışı nedeniyle yarından itibaren okullar ile kursların, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinin, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı özel kreş ve gündüz bakımevlerinin 14 Mart Pazartesi gününe kadar tatil edilmesine karar verdi. Kocaeli Üniversitesi Rektörlüğü de pazartesi gününe kadar yüz yüze eğitime ara verdi.

Valilik ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan malul, kronik hasta ve engelliler ile hamile personelin pazartesi gününe kadar idari izinli sayılmasına karar verdi.

BAYBURT'TA EĞİTİME KAR ENGELİ

Bayburt'ta, yoğun kar yağışı nedeniyle bugün öğleden sonra ve yarın için eğitime ara verildi.

Kentte yoğun kar yağışı nedeniyle ilk ve orta dereceli okullar, bugün öğleden sonra ve yarın için tatil edildi. Hamile ve engelli kamu personeli de idari izinli sayılırken, Bayburt Valiliği'nden yapılan açıklamada, “İlimiz genelinde etkili olan kuvvetli kar yağışının sebep olabileceği muhtemel olumsuzlukları engellemek ve eğitim öğretim faaliyetlerinin güven içerisinde sürdürülebilmesi adına yapılan değerlendirmeler neticesinde; 09 Mart 2022 Çarşamba öğleden sonra, 10 Mart 2022 perşembe tam gün olmak üzere Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi ve özel tüm kademeler ile Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezlerinde eğitim öğretim faaliyetlerine ara verilmiştir. Belirtilen tarihlerde kamu kurum ve kuruluşlarında görevli engelli ve hamile kamu personeli de bu kapsamda idari izinli sayılacaktır” denildi. (DHA)

İSTANBUL'DA OKULLAR TATİL

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, beklenen kar yağışı nedeniyle eğitim-öğretim kurumlarında yarından itibaren pazartesi gününe kadar eğitime ara verildiğini duyurdu.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu toplantısında Meteoroloji Bölge Müdürlüğü’nün verilerine göre yarın İstanbul için turuncu alarm verildiğini belirtti. Yapılan duyuruda, “10 Mart 2022 Perşembe gününden itibaren ilimiz dahilindeki bütün resmi ve özel temel eğitim ve ortaöğretim kurumları ile halk eğitim merkezleri, olgunlaşma enstitüleri, özel öğretim kursları, motorlu taşıt sürücü kursları, çeşitli kurslar, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, resmi okullardaki destekleme ve yetiştirme kursları ile özel okullardaki takviye kursları, Kur’an kursları ile 4-6 yaş arası ana sınıfları da dahil olmak üzere bütün eğitim kurumlarında eğitim faaliyetlerine 14 Mart 2022 Pazartesi gününe kadar ara verilmesine, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı özel kreş ve gündüz bakımevleri ile çocuk kulüplerinde 14 Mart 2022 Pazartesi gününe kadar faaliyetlere ara verilmesine, İstanbul’da bulunan üniversite rektörlerimizle yapılan istişareler doğrultusunda ilimizde yükseköğrenime 14 Mart 2022 Pazartesi gününe kadar ara verilmesine, kurumlarımızca zorunlu hizmetlerin yürütülmesi için asgari seviyede personel bulundurulması kaydıyla güvenlik, sağlık ve ulaşım hizmetleri dışında memur, işçi ve diğer personelin 10 Mart 2022 Perşembe günü idari izinli sayılmalarına karar verilmiştir. Saygıdeğer hemşehrilerimizin karla mücadele konusunda alınan önlemlere verdikleri destek ve gösterdikleri anlayış için teşekkür ediyoruz” denildi.

Vali Yerlikaya, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda da, beklenen kar yağışı nedeniyle eğitim-öğretim kurumlarının yarından itibaren pazartesi gününe kadar eğitime ara verdiğini duyurdu.