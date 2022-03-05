LGS ne zaman? LGS başvurusu başladı mı?

İyi bir lise hayali ile LGS için hazırlanan öğrenciler MEB tarafından gerçekleştirilecek sınavın tarihini sorgulamaya başladı. LGS başvuruları için kılavuzun Nisan ayında yayınlanması beklenirken, LGS 5 Haziran tarihinde gerçekleştirilecek.

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2021 2022 eğitim yılı uzaktan eğitim ile devam ederken gelecekleri açısından iyi bir lisede okumak isteyen öğrenciler LGS hakkında araştırmalar yapıyor. Corona virüs salgını nedeniyle sınav tarihi sık sık gündeme geldi. Peki, LGS bu yıl ne zaman yapılacak?

LGS 2022 NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanı Özer’den LGS açıklaması geldi. Bakan Özer; “Liselere Geçiş Sınavı 5 Haziran’da yapılacak” dedi.

LGS BAŞVURUSU NE ZAMAN?

Öğrencilerin lise öğrenimini görmek için katılım göstereceği LGS 2022 için başvurular ise önümüzdeki haftalarda başlayacağı duyuruldu. Geçtiğimiz yıl LGS başvuru kılavuzu yayınlanmış ancak LGS başvuruları ise otomatik olarak alınmıştı. Bu sene de bu uygulamanın devam etmesi bekleniyor.

LGS'YE DAİR GEÇMİŞ İSTATİSTİKSEL BİLGİLER

LGS'de kaç kişi birinci oldu?

LGS'de 36 ilden 97 kişi 500 puan (tam puan) aldı. 2021 LGS sınavında en yüksek başarı Türkçede olurken en düşük başarı Matematik sınavında gerçekleşti.

LGS sınavında kimler başarılı: Kızlar mı erkekler mi?

Doğru cevap sayısı ortalamalarının cinsiyete göre değişimi incelenmiş ve kız öğrencilerin ortalamalarının Matematik dışındaki tüm alt testlerde erkek öğrencilerden daha yüksek olduğu belirlenmiştir.

Anne ve baba eğitim düzeyine göre sınav puanlarının değişimine odaklanılmış, anne ve baba eğitim düzeyi ilkokul olan öğrencilerle lisansüstü olan öğrenciler arasında 120 puana varan fark olduğu görülmüştür.

Bu sonuçlar, 2020 yılında olduğu gibi, anne ve baba eğitim düzeyindeki artışın sınav performansındaki artışla ilişkili olduğunu göstermektedir.

LGS'de yüzdelik dilim nedir?

LGS'de yüzdelik dilim, öğrencinin sınavda sıralandırmaya bağlı olarak oluşan “yüzde” ifadesidir. LGS'nin yüzdelik dilimine göre sınav genelinde %8 giren bir öğrenci 1.300.000 (LGS’ye giren yaklaşık öğrenci sayısı) öğrenci arasında 104.000 olmuştur.