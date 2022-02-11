YKS başvurusu ne zaman, YKS başvuru kılavuzu yayınlandı m?

Üniversite hayatlarına başlayacak öğrenciler için kritik bir viraj olan YKS için de geri sayım başladı. Üniversite sınavına hazırlanan öğrenciler TYT-AYT-YDT oturumda YKS sınavına girecek. YKS başvurusu 11 Şubat - 7 Mart 2022 tarihleri arasında yapılacak. ÖSYM'nin AİS ekranından gerçekleştirilebilecek olan başvurular hakkında detaylar yayınlanacak olan YKS başvuru kılavuzu ile belli olacak.

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YKS başvuruları için geri sayım başladı. ÖSYM’nin gün içerisinde YKS başvuru kılavuzunu yayınlamasının ardından sınav için süreç başlayacak. YKS başvuruları 11 Şubat-7 Mart 2022 tarihleri arasında alınacak.

YKS BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Bu oturumların başvuruları ise 11 Şubat-7 Mart 2022 tarihleri arasında alınacak. Bu oturumların geç başvuruları ise 16-17 Mart tarihlerinde yapılacak.

YKS TARİHLERİ BELLİ OLDU: TYT, AYT NE ZAMAN?

YKS TYT oturumu 18 Haziran 2022’de, AYT ve YDT oturumları 19 Haziran 2022’de yapılacak.

YKS KILAVUZU YAYIMLANDI MI?

YKS kılavuzu henüz yayımlanmadı. ÖSYM tarafından YKS kılavuzu yayımlandığı anda sayfamızda sizlerle paylaşacağız.

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