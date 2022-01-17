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Yüz yüze eğitime ara verildi! Okullar tatil edildi

Artvin merkez ve ilçelerinde buzlanma ve kar yağışı nedeniyle eğitime bugünün ardından salı gününde de bir gün süreyle ara verildi.

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Yüz yüze eğitime ara verildi! Okullar tatil edildi

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, 18 Ocak Salı günü olmak üzere Artvin’ merkez ve ilçelerinde buzlanma ve kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün süreyle ara verildiği belirtildi.

Artvin Valisi Yılmaz Doruk sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada “İlimizde kar yağışı, soğuk hava ve buzlanmanın etkili olması nedeniyle ilimiz merkez ve Ardanuç, Borçka, Murgul, Şavşat ilçelerimizde 18.01.2022 Salı günü ( 1 gün ) eğitim öğretime ara verilmiştir. Arhavi, Hopa, Kemalpaşa ve Yusufeli ilçelemizde taşıma yoluyla okullarımıza gelen öğrencilerimiz de bu tarihte izinli sayılacaktır. Ayrıca bu süre zarfında engelli ve hamile kamu çalışanlarımız idari izinli sayılacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.” İfadelerine yer verdi. İHA

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