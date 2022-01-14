Akaryakıt zamları pazarları vurdu: Çevre illerden ürün getirilemiyor

Pazarcı esnafı akaryakıt zamlarından sonra artan nakliye masrafları yüzünden çevre illerden ürün getiremez oldu. Esnaf, CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer'e "50 liralık mazotla 3 il gezerdik, şimdi 500 liralık mazotla üç ilçeye ancak gidebiliyoruz, yeter artık, bıktık" diye yakındı.

Sozcu.com.tr

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Niğde’de pazarları gezen CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, esnafın en çok akaryakıt fiyatlarındaki önlenemeyen artış nedeniyle nakliye giderlerinin yükselmesinden yakındığını aktardı.

Çevre il ve ilçelerinden Niğde’ye ürün getiremediklerini anlatan pazarcı esnafı, “Mersin'den Niğde'ye mandalina getiriyorum; yazın 400 lira olan nakliye masrafı bugün 800 liraya çıktı. Yaz mevsiminde 800 lira olan araç lastiği şimdi 1600 lira olmuş. Bu şartlarda hangi ürünü kaç liraya satıp nasıl kâr edeceğiz?” diyerek akaryakıt fiyatlarına gelen zamlara tepki gösterdi.

Gürer ise, akaryakıt fiyatlarındaki anormal artışın bu şekilde devam etmesi halinde nakliye sorununun yaşanacağını ve pazar yerlerine çevre il ve ilçelerden ürün getirilememesi, getirilse de artan fiyatlarla satılması nedeniyle oluşan mağduriyetin daha da derinleşeceği uyarısında bulundu.

’50 TL’LİK MAZOTLA 3 VİLAYET GEZERDİK, ŞİMDİ…’

Bir kilo poşetin 25 liraya çıktığına değinen pazarı esnafı, “Vatandaş gelip yarım kilo ürün alıyor. ‘Vermem' diyemiyorsunuz. Nakliye ve diğer giderler ürün fiyatlarını yükseltti” diye konuştu.

Gürer'e dert yanan bir başka pazarcı esnafı ise akaryakıt zamlarına farklı bir şekilde tepkisini gösterdi. “Akşam yatıyoruz zam, sabah kalkıyoruz zam” diyen esnaf, “Geçen senelerde 50 liralık mazotla 3 vilayet geziyorduk, şimdi 500 liralık mazotla Niğde'nin Bor, Kemerhisar ve Altunhisar'ına gidebiliyoruz, yeter artık, bıktık” ifadelerini kullandı.

BIÇAK KEMİĞE DAYANDI

Asıl mesleğinin aşçılık olmasına rağmen iş imkanı olmadığı için pazarcılık yaptığını söyleyen bir başka esnaf da “35 yaşındayım, iş bulamadım. Benim gibi aşçı Niğde'de yok ama ben burada pazarcılık yapıyorum. Bıçak kemiğe dayandı” şeklinde konuştu.

Yerinden 3 lira 30 kuruşa aldığı havucu 4 liradan satan bir pazarcı esnafı ise “Nakliyesi, poşeti, pazar kirası ve diğer girdileri hesaba kattığınızda ben nasıl bu üründen kar edeceğim? Para kazanmaktan vazgeçtik, evimize ekmek götürebilmenin derdine düştük” dedi. “Gelirimiz giderimizi karşılamıyor” diyen vatandaşlar, “fiyatlar çok pahalı, alım gücümüz azaldı, o nedenle zorunlu ihtiyaçlar dışında alım yapamıyoruz” dediler.

KÂRLILIKLARI AZALDI

Gürer de pazar yerlerinde gözlemleriyle ilgili değerlendirme yaparak, “Vatandaş pahalılıktan yakınıyor ama pazarcı esnafı da neredeyse hiç kâr etmeden satış yapıyor. Hem pazarcı hem vatandaş, artan girdi maliyetleri nedeniyle oluşan pahalılık nedeniyle mağdur durumda” dedi.

“Niğde'ye Konya ve Çukurova'dan satış için ürün getiren pazarcılar, mazot fiyatlarındaki artışlardan dolayı büyük sıkıntıya düşmüş” diyen Gürer, şöyle devam etti:

“Pazarcı esnafı bazı ürünlerde fiyatın değişiklik göstermesine rağmen artan girdi maliyetine göre neredeyse yerinden alıp getirdikleri ürünü karsız aldıklarını ve nakliye sonrası başa baş sattıklarını söylüyor. Hem esnaf hem vatandaş pahalılıktan nedeniyle sıkıntılı. Pazarlar marketlere göre daha uygun fiyatlı ancak vatandaş sabit gelirli olduğu için artan giderler bütçesini kısmasına yol açmış, gramla alışveriş yapar durumda.”

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