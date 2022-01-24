Antalyalı sanayicilerden kesinti açıklaması: Zor durumdayız

Üretimde ve ihracat taahhütlerinde panik havası yaşandığını belirten Antalya Sanayici ve İş İnsanları Derneği (ANSİAD) Başkanı Akın Akıncı, “Enerjide bu kadar ciddi bir sorun yaşanırken kamuoyuna tatmin edici açıklama yapılmamasını, hayati bir konunun TBMM tarafından ele alınmamasını anlayamıyoruz” dedi.

İsmail AKIN

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Antalya Sanayici ve İş İnsanları Derneği (ANSİAD) Başkanı Akın Akıncı, yaptığı yazılı basın açıklamasında sanayicinin zor durumda olduğunu söyledi.

Geçen hafta sonu BOTAŞ'ın doğalgaz kısıtlamasını duyurmasının ardından Türkiye Elektrik İletim A.Ş.’nin (TEİAŞ) de sanayiciye elektrik kısıtlaması uygulamasının sanayicileri zor duruma soktuğunu kaydeden ANSİAD Başkanı Akın Akıncı, “Son dönemde sanayi sektörünün, özellikle Organize Sanayi Bölgelerinin kullandığı elektrik ve doğalgaza çok yüksek zamlar yapılmış, ayrıca İran'dan tedarik sıkıntısı nedeniyle büyük sanayi tesisleri ve elektrik üreticilerine doğal gaz sevkiyatında kesinti yapılacağı açıklanmıştı, bu süreç sanayiciyi daha da zor duruma sokmuştur” dedi.

Enerji fiyatlarında astronomik artışın ve doğalgaz ile elektrikte kesintinin sanayi üretim ve ihracatını aksatacağına işaret eden Akıncı, “Büyük sanayi tesisleri tarifelerine yapılan zamlar yıllık olarak yüzde 300 düzeyindedir. Ülkemiz tarifeleri döviz cinsinden birçok Avrupa ülkesine göre düşük olsa da zam oranları Avrupa ülkelerinden daha yüksektir. Almanya gibi Avrupa ülkelerinde enerji fiyatları 2020 yılında yüzde 80 ve yüzde 200 arasında artış göstermiş, birçok ülke vergi indirimleri ve bütçe destekleriyle enflasyon artışını önleyici politikalar uygulamış durumda” diye konuştu.

‘DEPOLAMA YATIRIMINA RAĞMEN KESİNTİ’

Yeni haftanın sanayici için büyük bir gündemle açıldığını kaydeden Başkan Akıncı şunları söyledi:

“Hükümetimiz tarafından enerji zamlarının yapılmaması halinde bütçeye 150 milyar TL yük geleceği açıklandı ve kademeli tarife uygulamaları başlatılmıştır. Bununla birlikte kur korumalı mevduata faiz yerine bütçeden destek verilirken enerjide neden bu desteklerin verilemediği konusunda yeterli açıklama yapılmadı. Ülkemizin elektrik üretiminde HES, RES ve kömür gibi yerli kaynaklarımız da kullanılırken elektrik maliyetinin doğal gaz fiyatlarıyla açıklanması da yetersiz kaldı”

Doğalgaz tedarikinde İran'ın payının çok yüksek olmamasına, son yıllarda enerji tedarikinde sorun yaşamamak için enerji depolamaya yönelik yatırımlar yapıldığına da işaret eden Akıncı, “Doğal gaz depolama ve LNG yatırımları yapılmasına rağmen neden yüzde 40 civarında doğalgaz kesintisine gidildiği sorusuna da cevap bulamıyoruz. Enerjide bu kadar ciddi bir sorun yaşanırken ve bu sorular ortadayken kamuoyuna tatmin edici açıklama yapılmamasını, bu kadar hayati bir konunun TBMM tarafından ele alınmamasını anlayamıyoruz” dedi.

‘GÜNDEME İLİŞKİN ŞAŞKINIZ’

Ekonomide yaşanan sorunların çözümünün konuşulmamasını şaşkınlıkla izlediklerini belirten Başkan Akın Akıncı şöyle devam etti:

“Ekonomiyi konuşmak yerine Türk halkı tarafından değer gören sanatçımız Sayın Sezen Aksu'ya Anayasamızın laiklik ilkesi, düşünce ve ifade özgürlüğü ile bağdaşmayan haksız ithamların ana gündem olmasını şaşkınlıkla karşılıyoruz. Ülkenin gücüne ve imajına gölge düşüren gündemler yaşanıyor… Bu tarz gündemler yerine, enerjide sanayi üretimini aksatmayacak bir dağıtım planı yapılması, acil bir enerji tasarruf ve verimlilik programı uygulanması, bütçe desteklerinin artırılması konusunu tartışmaya başlamalıyız”

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