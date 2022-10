Arazideki zam etikette tüketiciye yansıyacak

Yüksek enflasyon ile birlikte konut dışında tarım arazilerinde de kiralar büyük zam gördü. Üretici yeni ekim dönemini iki katı ve üzerine çıkan kiralarla açarken, tezgahların da kira zammından etkilenmesi bekleniyor.

Sayime BAŞÇI

Son 1 yılda konut ve arsalarda yaşanan fahiş fiyat artışları tarım arazilerine de yansırken, artan üretim maliyetlerine eklenen kira giderleri, gelecek sezonda vatandaşa da yansıyacak. Türkiye'de ağırlıklı olarak kiralama yöntemi ile ekilen tarım arazilerinde kira fiyatlarının yüzde 100 civarında arttığına dikkat çekilirken, ürünün maliyetinin yarısının da kira giderlerinden kaynaklandığı ve etiket zamlarında bunun önemli bir payının olduğu belirtildi.

FİYAT KURTARMIYOR

Antakya Ziraat Odası Başkanı Mehmet Muzaffer Okay, kendi bölgelerinde dönüm başına 2.500 TL olan kiraların 4.700 TL'ye çıktığını kaydetti. Ekonomi kriz nedeni ile kiraların artık peşin alınmak istendiğini anlatan Okay, bazı bölgelerde ise ürünün 3'te 1'ini kira gider olarak verildiğini aktardı. Tarımda ölçek yaratabilmek ve işçilik maliyetlerini geriye çekebilmek için arazi kiralamasına gidildiğini ve ekilen ürün için o yıl açıklanan fiyatların da zamlarda etkili olduğunu aktaran Okay, “Ekeceğiniz üründe kâr etmezseniz ikinci sene sıkıntı oluyor. Tarımla uğraşan nüfusa bakıyorsunuz azalma var. Belirli ürünler para kazanırsa ona göre de kiralarda artış oluyor.

Kira arttı ama ürün fiyatları çoğu zaman kurtarmıyor. Geçen yıl 26 TL'ye çıkan pamuk bu yıl 16 TL'lerde. Bu fiyat nasıl kurtaracak. Geçen yıl üretici 26 TL'yi görerek kiralamasını pamuk üzerinden yaptı, sezon açıldı pamuk fiyatlarında gevşeme oldu” diye konuştu.

Destekler arazi sahibine değil kiracıya verilsin

Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Baki Remzi Suiçmez, artan kiraların girdi maliyetleri gibi gelecek dönemde etiketlere ve tüketiciye yansıyacağını belirterek, “Burada kiracılık düzenlemesinin getirilmesi gerekir. Tarım desteklerinin arazi sahipleri gibi üreten kiracıya verilmesi gibi çok boyutlu bakış açısı ile sorunun değerlendirilmesi gerekir” dedi. Tüm Süt Et ve Damızlık Sığır Yetiştiricileri Derneği (TÜSEDAD) Başkanı Sencer Solakoğlu da kiralardaki artışın ürün fiyatlarını artıracağını belirterek, “Tarımın en büyük gideri kiradır. Ürünün maliyetinin yüzde 35'i ile 55'ine geliyor artık. Bu pandemide en çok emlak fiyatları arttı. Böyle olunca da kiralar da arttı” açıklamasını yaptı.