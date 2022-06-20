Asgari ücret zammı ne zaman olacak? Asgari ücrete zam gelecek mi?

Yükselen enflasyon karşısında asgari ücrete yapılan yıllık zammın yeterli olmaması yıl içinde ikinci bir zam yapılabileceğine dair tartışmaları gündeme getirdi. AKP kurmaylarının da ikinci zam için olumlu konuşması milyonlarca asgari ücretlinin gözünü bu gelişmelere dikmesine neden oldu. Türk İş Genel Başkanı Ergün Atalay, asgari ücrette ek zam talebiyle Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan ile görüştü.

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Asgari ücret hızla yükselen enflasyon karşısında erirken yıl içerisinde ikinci zam yapılıp yapılamayacağı tartışmaları gündeme geldi. Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, “Yılbaşında enflasyon yüzde 30 açıklandı, asgari ücrete yüzde 50 verildi. Bugün enflasyon yüzde 70. Aradaki bu yüzde 20 fark verilmelidir ve inşallah verilecektir.” dedi.

ASGARİ ÜCRETE ZAM GELECEK Mİ?

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile AKP Genel Merkezi'nde görüşme gerçekleştiren Türk İş Genel Başkanı Ergün Atalay, açıklamalarda bulundu. Atalay, şu ifadeleri kullandı;

“ÇALIŞMA YAPILIYOR”

*2 gün evvel randevu istedik. Çalışma hayatındaki sorunlarla ilgili bugün kendisiyle konuşma imkanı bulduk. Gündemde asgari ücret, emeklilerin durumu, EYT var. Her konuyu A'dan Z'ye konuşma imkanı bulduk.

*Sayın cumhurbaşkanımız, önümüzdeki günlerde çalışma bakanıyla, bu işin taraflarıyla bir toplantı yapılacağını, bununla ilgili önümüzdeki günlerde bize haber vereceğini (söyledi).

*Hangi noktaya geldik diye bir rakam konuşmadık. Asgari ücretlinin alım gücünün düştüğünü, dar ve sabit gelirlinin alım gücünün düştüğünü, emeklinin durumunun ortada olduğunu A'dan Z'ye anlattık.

*Cumhurbaşkanı, “Bunlarla ilgili önümüzdeki günlerde çalışma yapıyoruz. Size de kamuoyuna da bilgi vereceğiz” dediler. Ortada bir rakam yok ama asgari ücretin ocak ayındaki alım gücüyle şu andaki alım gücünü, emeklilerin maaşını konuştuk.

“ŞARTLAR ÖYLE GETİRDİ Kİ, BIRAKIN ARALIK AYINI HAZİRANDA ALIM GÜCÜ KAYBOLDU”

Vatandaşın alım gücünün düşmesine ve asgari ücrette artış görüşmelerinin şimdiden başlamasına dikkat çeken Atalay, “Bugüne kadar biz aralık ayının dışında asgari ücreti toplamadık. Şartlar öyle getirdi ki, bırakın aralık ayını, haziranı bile bulduğunda insanlar alım gücünü kaybetti” dedi.

“ERDOĞAN ‘BEN HER ŞEYİN FARKINDAYIM’ DEDİ”

Erdoğan ile görüşmesine ilişkin Atalay, “Güzel müspet bir görüşme oldu. Cumhurbaşkanı ‘Ben her şeyin farkındayım, ne olduğunu biliyorum’ dedi. Güzel bir görüşme oldu. İnşallah önümüzdeki günlerde kamuoyuna müspet bir haber verirler” ifadelerini kullandı.

“TOPLUMU MEMNUN EDECEK BİR ŞEY OLUR DİYE DÜŞÜNÜYORUM”

Asgari ücret miktarıyla ilgili de Atalay, “Benim aklımdaki rakam çok güzel. Her şeyi söylerim. 10 bin de söylerim ama öyle değil. Söylediğinle aldığın arasında bir uyum olması lazım. İş verenlerin büyük bölümü asgari ücretin artmasını istemiyor. Asgari ücret artsın ama artan tarafını devlet karşılasın' diyorlar. İşin kolay yanı o. Biz burada insanların cebine ne girecek ona bakıyoruz. Bununla ilgili toplumu memnun edecek bir şey olur diye düşünüyorum” açıklamasında bulundu.

NUMAN KURTULUŞ'TAN ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI

AKP Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, katıldığı televizyon programından gündeme dair soruları yanıtladı.

Temmuz ayında asgari ücrette artış yapılıp yapılmayacağı sorusu üzerine, Kurtulmuş, şu ifadeleri kullandı;

*Çarşıda pazarda aldığımız ürünlerin ciddi bir şekilde pahalanmış olmasıdır. Bunların yanı sıra üçüncü temel alan da burası. Dolayısıyla bir taraftan burada oynaklıkları ortadan kaldırıp düzen sağlamak ama diğer taraftan da bu süre içerisinde vatandaşların alım gücünün olumsuz etkilenmemesi için her türlü tedbiri almak durumundayız.

*Geçtiğimiz yılbaşında sağlanan asgari ücretteki artış, devletin Hazine ve Maliye Bakanlığı ayağında aldığı vergilerden vazgeçerek vatandaşlarımıza doğrudan destek vermiş olması, enerji fiyatlarına yüzde 80 civarında hükümetin destek vermiş olması gibi bütün bu adımlar, vatandaşımızın alım gücünü artıracak olan hususlardan birisidir.

*Bunların içerisindeki en önemli konulardan bir tanesi de gelirin artırılmasıdır. Bununla ilgili temmuz ayında emeklilerimizin, çalışanlarımızın gelirlerinin artırılması ve asgari ücretle ilgili de çalışmalar bakanlığımızın önündedir. Bu çalışmalar yapılıyor.

*Öncelikli perspektifimiz, temmuz ayı ile geniş bir kitlenin, sabit gelirli bir kitlenin alım gücünü artıracak bir dokunuş mutlaka hükümet tarafından yapılacaktır. Nasıl fiyatlar seviyesi yukarı çıktıysa ücretler seviyesini de yukarı çıkaracak ve böylece vatandaşımızın fiyatlar altında, enflasyon altında ezilmemesini sağlayacak bir destek ortaya konacaktır.

BAKAN’DAN ASGARİ ÜCRET SİNYALİ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, temmuz ayında maaşlara zam konusunda “O nedenle enflasyona karşı çalışanları korumak bizim vazifemiz. Biz emeği, çalışanları enflasyona ezdirmeyeceğiz. Önümüzde Temmuz dönemi var. Temmuz ayında bütün çalışanların yüzünü güldürecek bir düzenlemeyi de Türkiye gerçekleştirecek durumdadır.” dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, temmuz ayında maaşlara zam konusunda “O nedenle enflasyona karşı çalışanları korumak bizim vazifemiz. Biz emeği, çalışanları enflasyona ezdirmeyeceğiz. Önümüzde Temmuz dönemi var. Temmuz ayında bütün çalışanların yüzünü güldürecek bir düzenlemeyi de Türkiye gerçekleştirecek durumdadır.” dedi.

ASGARİ ÜCRET ZAMMI ERİDİ

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) çarşı pazardaki yangını yansıtmayan hesabıyla bile emekli ve çalışanların maaşı 5 ayda yüzde 35.64 oranında eridi. En düşük memur maaşının alım gücü asgari ücretin altına düştü. Asgari ücretlinin alım gücü 3 bin 136 liraya geriledi. Yılbaşında 5 bin 972 liraya yükseltilen en düşük dereceli memurun alım gücü mayıs sonu itibarıyla TÜİK enflasyonuyla 4 bin 403 liraya düştü, net asgari ücretin altına düşen memur bin 569 lira kaybetti. Maaşı 6 bin 660 lira olan öğretmenin alım gücü 5 ayda 4 bin 910 liraya, 7 bin 460 lira maaş alan hemşirenin alım gücü 5 bin 500 liraya geriledi.

BBP LİDERİNDEN ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde Büyük Birlik Partisinin ilçe kongresine katılan Genel Başkanı Mustafa Destici, partililer tarafından kongre salonunun önünde karşılandı.

Kongrede konuşan Destici, pandemiyle birlikte dünya çapında yaşanan işsizlik ve ekonomik krizin Türkiye'yi de etkilediğini söyledi. Destici, “Pandemiyi atlattığımız gibi bunu da birlikte atlatacağız. Milletçe birlikte atlatacağız. Sen, ben demeden biz diyerek milletçe birlikte atlatacağız ve inşallah hem ülkemizi hem milletimizi hep birlikte düzlüğe çıkaracağız. dedi.

“ESAS SIKINTIYI ÇEKEN EMEKLİLER, KÜÇÜK ÇİTFÇİ, EYT'LİLER”

Yaşanan kriz ortamında zenginlerin zenginleşmeye devam ettiğini ancak asıl sıkıntıyı dar gelirlilerin çektiğini ifade eden Destici, şunları söyledi;

*Esas sıkıntıyı çekenler, asgari ücretliler, düşük maaşlı emekliler, küçük çiftçimiz, EYTliler, işsizler ve biz bu kesimlere el uzatacağız. Bu saydığım kesimlerle ilgili yılbaşında yapıldı, önümüzdeki temmuz ayında da ciddi iyileştirmeler yapılacak.

*Yılbaşında enflasyon yüzde 30 açıklandı, asgari ücrete yüzde 50 verildi. Bugün enflasyon yüzde 70. Aradaki bu yüzde 20 fark verilmelidir ve inşallah verilecektir. Düşük maaş alan emeklilerimizle ilgili bir düzenleme yapıldı ama yeterli mi yetmez.

*Bir iyileştirme daha yapılmalı ve bunun üstüne enflasyon farkı da artı olarak verilmelidir.