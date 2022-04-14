Asgari ücrete zam gelecek mi? Asgari ücrete temmuz ek zammı olacak mı?

Asgari ücret alım gücü eriyor, vatandaşlar temmuz ayında zam bekliyor. AKP vekiller asgari ücret zammı için ilk başta ılımlı yaklaşmasına rağmen Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın karşı çıkmasının ardından söylem değiştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Asgari ücrete zam gelecek mi?" sorusuna "Asgari ücreti tespit için bir komisyon var. Her sene toplanıyor. Dolayısıyla da bunun vakti Aralık’tır” diyerek kapıları kapattı.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Aralık ayından bu yana durmayan zam sağanağı nedeniyle asgari ücretti günden güne eritiyor. Aralık ayında 4 bin 253 lirayla 468 kilo ekmek alınabiliyordu. Ancak Mart sonuna gelindiğinde asgari ücretle alınabilecek ekmek miktarı 333 kiloya düştü. Aradan geçen sadece 4 ayda asgari ücretli 135 kilogram ekmek kaybetti. Sadece asgari ücretle çalışanları değil geniş bir kesimi yakında ilgilendiren asgari ücrete yıl içinde ikinci kez zam gündeme geldi.

ASGARİ ÜCRETE ZAM GELECEK Mİ?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan'a gerçekleştirdiği ziyaretinin sonunda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Asgari ücrete ara zam yapılacağı iddialarına Cumhurbaşkanı Erdoğan son noktayı koydu…

“Ben vatandaşıma onu aldatacak, yani yapmayacağımız veya yapamayacağımız bir şeyi söylemeyi doğru bulmam” diyen Erdoğan, “Asgari ücreti tespit için bir komisyon var. Her sene toplanıyor. Dolayısıyla da bunun vakti Aralık'tır” ifadelerini kullandı.

Erdoğan, “Asgari ücrette yeni artış olur mu?” sorusuna şu yanıtı verdi:

*Ben vatandaşıma onu aldatacak, yani yapmayacağımız veya yapamayacağımız bir şeyi söylemeyi doğru bulmam. Asgari ücreti tespit için bir komisyon var. Her sene toplanıyor.

*Dolayısıyla da bunun vakti aralıktır. Vakti geldiğinde de asgari ücretle sorumlu olan sendikalar ve Çalışma Bakanlığım otururlar konuşurlar, adımı atarız. Durum bu. Fevkalade bir durum olup olmadığı noktası orada yine tartışılır.

*Yani eğer asgari ücret vatandaşımı hakikaten enflasyona ezdiriyorsa, o görüşmelerde belirleme de ona göre yapılır.

ÇALIŞMA BAKANI: GÜNDEMİMİZDE YOK

Öte yandan, asgari ücrette gündeme gelen ek zam tartışmalarına ilişkin bir açıklama da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den geldi.

Bilgin, asgari ücrete ek zam yapılıp yapılmayacağına ilişkin, “Asgari ücrette net bir artış sağlandı. Olağanüstü şartlar ortaya çıkar, o zaman düşünülebilir ama bugün gündemimizde böyle bir şey yok” dedi.

Bilgin, asgari ücrete ek zam yapılıp yapılmayacağına ilişkin soru üzerine, asgari ücrette net artış sağlandığını kaydetti. Bilgin, “Bunun henüz daha 3’üncü ayındayız. Bunu bugün tartışmayı anlamsız buluyorum. Şu anda Türkiye, dünyada yaşanan büyük ekonomik krizlerin baskısı altında. Türkiye’yi etkiliyor tabi ki bunlar. Bu etkilerin en önemli göstergesi enflasyonist etki. Bu enflasyonu önlemek için Türkiye yeni ekonomik bir program uyguluyor. Önümüzdeki mayıstan itibaren enflasyondaki düşüşü hedefleyen ekonomik program uyguluyoruz. Dolayısıyla enflasyon ücret artışı, enflasyon ücret artışı sarmalını sebep olacak bu tür yaklaşımları yanlış buluyorum. Olağanüstü şartlar ortaya çıkar, o zaman düşünülebilir ama bugün gündemimizde böyle bir şey yok” diye konuştu.

‘TEMMUZDA ENFLASYON FARKI VAR’

Bakan Bilgin, AK Parti ve MHP’den bu yönde gelen açıklamaların hatırlatılması üzerine, “Siyasetçiler siyasi pozisyonları açısından kendi değerlendirmelerini yaparlar. Ben çalışma hayatından sorumlu bir bakan olarak konuşuyorum. Onun için benim konuşmalarımı bu bağlamda değerlendirmek lazım. Temmuz ayında bizim toplu sözleşmemizde kayıt altına aldığımız enflasyon farkı var. Onunla bunları birbirine karıştırmamak lazım. Temmuz ayı geldiğinde sözleşmemizde yazdığı gibi hem kamu personeliyle hem işçilerimizle yaptığımız toplu sözleşmede enflasyon farkı verilecek kaydı var. Biz temmuzda onu değerlendireceğiz” dedi. (DHA)

ASGARİ ÜCRET ERİDİ

Büyük bir müjdeyle aralık ayında 4 bin 253 TL olarak açıklanan asgari ücrette 4 ay içinde yaşanan dramatik erime temel gıda ve zorunlu harcama kalemlerinde açık bir şekilde ortaya çıktı. İlk açıklandığı Aralık ayında 4 bin 253 lirayla 468 kilo ekmek alınabiliyordu. Ancak Mart sonuna gelindiğinde asgari ücretle alınabilecek ekmek miktarı 333 kiloya düştü. Aradan geçen sadece 4 ayda asgari ücretli 135 kilogram ekmek kaybetti.

UMUTLAR YOK OLDU

Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) derlediği ürün fiyatları üzerinden yaptığımız hesaplama, başta asgari ücretliler olmak üzere sabit gelirlinin alım gücünün KDV indirimli TÜİK fiyatlarıyla bile olağanüstü düzeyde eridiğini gösteriyor. Aralık ayında asgari ücretin 2 bin 825 liradan 4 bin 253 liraya çıkacağı ilan edildiğinde milyonlarca çalışan alım gücünün yükseleceğini, kısmen de olsa refaha kavuşacağını umut etti. Ancak o tarihten bu yana çarşı pazara yağan zamlar alım gücünü de umutları da yok etti.