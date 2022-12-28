Bankalar kâr dağıtımı yapma taleplerini BDDK’ya iletti

Konuya yakın üç bankacılık kaynağı, bankaların bu yılki kârından dağıtım yapmak istediklerini belirterek, bankaların bununla ilgili taleplerini Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’na (BDDK) ilettiğini ve görüştüklerini söyledi.

BDDK bankaların kâr dağıtımı ile ilgili her yıl tavsiye kararı alırken, son yıllarda ise kârın sermayeye eklenmesi yönünde kararlar alıyordu.

BDDK konu ile ilgili bir yorum yapmadı.

OCAK-EKİM DÖNEMİNDE KÂRLARI YÜZDE 408 ARTTI

Yüksek enflasyon ortamında enflasyona endeksli tahvil getirilerinin katkısı ile Türk bankacılık sektörü bu sene rekor seviyelerde kârlar açıkladı. Bankacılık sektörünün Ocak-Ekim dönemi net kârı, geçen yıl aynı döneme göre yüzde 408 artarak 335,92 milyar liraya yükseldi.

Sektörün gelecek sene kârlı bir yıl geçireceği beklense de enflasyondaki düşüşe paralel, TÜFE’ye endeksli tahvillerden aynı getirilerin sağlanamayacağı beklentisiyle bu seneki kârların yakalanamayacağı görüşü hakim.

Bir bankacılık kaynağı bazı bankaların, özellikle özel bankaların kâr dağıtımı yönünde talepleri olduğunu belirterek, bu taleplerin BDDK’ya iletildiğini ve kurumun da bunu değerlendirdiğini söyledi.

2018 VE 2019’DA İZİN VERİLMEMİŞTİ

BDDK geçen sene net kârın yüzde 10’una kadar bir kâr dağıtımının uygun görüldüğünü bankalara iletirken, önceki yıllarda ise kârın sermayeye eklenmesi ve içeride tutulması yönünde tavsiye kararlarını bankalara iletmişti. Kurum özkaynakların güçlü kalmasını teminen ihtiyatlı bir yaklaşımla 2018 ve 2019 yılı kâr dağıtımına ise izin vermemişti.

Bir başka bankacılık kaynağı da, BDDK’nın kâr dağıtımı ile ilgili genel yaklaşımının “Dağıtmayın, sermayeye ekleyin” şeklinde olduğunu belirterek şunları söyledi:

“Ancak geçen sene BDDK bu konuyu banka bazlı değerlendirmişti. Bankaların sermaye yeterlilik rasyolarına ve bazı göstergelerine göre, belirli bir orana kadar kâr dağıtımını önermişti” dedi.

BDDK’nın bankaların kasım dönemi net kârını ise yarın açıklaması bekleniyor. (REUTERS)

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