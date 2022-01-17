CHP’li vekil 2 yıl önce 458 TL ödediği alışverişe bu yıl 1342 TL ödedi

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır ailesiyle birlikte markete giderek 2 yıl önce yaptığı alışverişin aynısını yaptı. Alışverişin fişini paylaşan Başarır, 2 yıl önce 458 TL ödediği alışverişe yüzde 193'lük artışla bu yıl 1342 TL ödedi. Başarır, "İşte Türkiye! İşte insanların hali bu!” dedi.

Ali Ekber ŞEN

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CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır yaklaşık 2 yıl önce ailece yapmış oldukları market alışverişinin aynısını dün yaptı.

“İŞTE İNSANLARIN HALİ BU”

İki yıl önce aldıkları ürünlerin birebir aynısını marketten satın alan CHP'li Başarır, şunları söyledi:

* Evet, pandemi süreci başladığında yani yaklaşık 2 yıl önceki bir alışveriş fişiyle birlikte şimdi tekrar aynı ürünleri almak kaydıyla bir alışveriş yapacağız.

* 37 parça en temel ihtiyaçlar; meyve, sebze, pirinç, makarna, yağ gibi. Bakalım Türkiye 2 yıl önce neydi şimdi ne durumda? En ucuz yağ %150 artmış durumda. Kırmızı mercimek 7 kat artmış durumda. Yine toplam 37 parça alışverişimizi tamamladık ve 1342 lira 11 kuruş tuttu.

* 2 yıl önceki alışveriş dökümümüz; makarna, pirinç, mercimek, karnabahar, patates, tavuk çok lüks sayılmayan ve her ailenin tüketmesi gereken ürünler. 2 yıl önce tam 37 parça alışverişe 458 lira ödemişiz. 2022 de ise aynı alışverişe 1342 lira ödemişiz. İşte Türkiye! İşte insanların hali bu!

“BU ARTIŞA GÖRE ASGARİ ÜCRET 6 BİN 800 TL OLMALIYDI”

2 yıl önceki yaptığı alışveriş ile dünkü yaptıkları alışveriş masrafında tam olarak yüzde 193'lük bir artış olduğunu ifade eden CHP'li Başarır, şu ifadeleri kullandı:

* Görünen köy kılavuz istemez. İşte iki tane alışveriş fişinin dökümü. Yüzde 193'lük artış var.

* Siz istediğiniz kadar memleketi güllük gülistanlık göstermeye çalışın; istediğiniz kadar TÜİK'in enflasyon rakamlarına müdahale edin, sonuç ortada.

* Bu iki yıl arayla ortaya çıkan artış şayet asgari ücrete yansıtılsaydı, bugün asgari ücret net 6 bin 800 TL olmalıydı.

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