Çiftçinin kullandığı mazotta ‘KDV yüzde 1’e düşürülsün’ talebi

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, 15 lira 59 kuruş olan mazot fiyatının içinde 4 lira 23 kuruş tutarında vergi kaleminin olduğunu söyleyerek, ÖTV ve KDV'nin kaldırılması gerektiğini vurguladı.

Sozcu.com.tr

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CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Ziraat Bankası’nın çiftçilerin borçlarına yapılandırma getirdiğini ancak yapılandırmaya da faizin eklendiğini eleştirdi.

Gürer, “Kredisini ödemekte zorlanan çiftçinin borç yapılandırmasında faiz uygulanmasının mantığı var mı” dedi.

Halen 15 lira 59 kuruş olan mazot fiyatının içinde 4 lira 23 kuruş tutarında vergi kaleminin olduğuna işaret eden Gürer, çiftçilerin yaşadığı sıkıntılar dikkate alınarak, ÖTV ve KDV'nin kaldırılması gerektiğini söyledi.

EKİPMANLARIN KDV’Sİ DE YÜKSEK

Gürer, son dönemde çiftçilerin sorunlarına yönelik hazırlayıp TBMM Başkanlığına sunduğu Kanun Tekliflerinden de bahsetti.

Bu teklifler ‘tarımsal üretimde kullanılan mazot, gübre ve tohum için KDV oranının yüzde 1’e indirilmesini’, ‘başta traktörler olmak üzere hacizlerin engellenmesini’, ‘çiftçilerin bankalara ve tarım kredi kooperatiflerine olan borçlarının faizlerinin silinmesi’ gibi sorunları içeriyordu.

Gürer, iklimsel olarak farklı bölgelerde farklı zamanlarda çiftçilerin çeşitli zarara uğradığına dikkat çekerek, bu sorunları önlenmesine yönelik ekipmanların yüzde 18 olan KDV'sinin de yüzde 1 olarak düzenlenmesi gerektiğine değindi.

İKTİDARA TAVSİYE

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin gittiği her yerde “Çiftçilerimiz mutlu” şeklindeki sözlerini de eleştiren Gürer, “Biz de alanları geziyoruz, bu güne kadar mutlu çiftçiye rastlamadık. Sayın Bakan gittiği yerde etrafını çeviren mutlu azınlığa değil, bir tarlaya giderek, çiftçiyle birebir görüşmeli, sorunlarını dinlemeli, ilaç, gübre, mazot fiyatlarını sormalı” önerisinde de bulundu.

‘KIRSALA SAHİP ÇIKMALIYIZ’

Türkiye’de nüfusun yüzde 94’ünün kentlerde, yüzde 6'sının da kırsalda yaşadığına değinen Gürer, kırsala sahip çıkılmaması halinde ülke olarak gelecekte sorunlarımızın daha da artacağından endişe ettiğini belirtti.

ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

Tarımsal üretimde yaşanan sorunların çözümüne yönelik önerilerini de sıralayan Gürer,

“Çiftçiye gerçek manada destek verilmeli, kırsala dönüşün yolu açılmalı, üst gübre konusunda mutlaka daha radikal önlem alınmalı, çiftçinin girdi maliyetleri düşürülmeli, hububat ve bakliyatta ülkemizin kendi kendine yetecek seviyede üretim yapmasını sağlayacak önlemler alınmalı. Gübre, tohum, ilaç, mazot, sulama suyunda kullanılan elektrik giderleri makul seviyeye çekilmeli, bitkisel üretimle ilgili zararlılarla mücadele edilmeli” diye konuştu.

‘MARKET DENETİMLERİYLE FİYATLAR DÜŞMEZ’

Gürer, temel gıda ürünlerinde KDV’nin yüzde 8’den yüzde 1’e indirilmesinin ardından marketlerde yapılan denetimlerin, gıda ürünlerinde fiyatların düşmesini sağlayacağı yönündeki inanışın da gerçekçi olmadığını belirterek, şunları söyledi:

“Bu yolla temel gıda ürünlerinde fiyatların düşeceği sanılıyor. Girdi maliyetleri düşürülmeden ürünlerin fiyatlarının düşmeyeceği bilinmelidir. Girdi maliyetlerindeki artış ulaşımda, nakliyede, stoklamada, depolamada da eklendiğinde daha da artıyor. Türkiye olarak bu sorunla ortadan kaldıracak önlemler almalıyız. Algılarla, günlük politikalarla sorun ortadan kalkmıyor.

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