Çinli petrol rafineri şirketi Rusya’daki projelerini durdurdu

Çin'in devlet kontrolündeki Sinopec Group, Rusya'da yapacağı büyük kapsamlı petrokimya yatırımını ve doğalgaz pazarlama girişimi kurma planını askıya aldı.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Çin’in devlet kontrolündeki Sinopec Group, Rusya’da yapacağı büyük kapsamlı petrokimya yatırımını ve doğalgaz pazarlama girişimi kurma planını askıya aldı.

Kaynakların verdiği bilgiye göre, Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinin ardından Rusya’ya uygulanan yaptırımların artmasıyla, şirket hükümetin tedbirli olunması çağrısının ardından bu kararı aldı.

Asya’nın en büyük petrol rafineri şirketinin doğalgaz kimya tesisine yapacağı yarım milyar dolar olması beklenen yatırımını ve Rus doğalgazını Çin’de pazarlamak için girişim sermayesi kurma planını durdurma kararı alması Batı’nın uyguladığı ağır beklenmedik yaptırımların teşkil ettiği riski ortaya koyuyor.

RUSYA, ÇİN’İN EN BÜYÜK İKİNCİ PETROL TEDARİKÇİSİ

Beijing, yaptırımlara karşı olduğunu pek çok kez dile getirmiş ve Rusya ile ekonomik ve ticari ilişkilerini normal sürdüreceğini belirtmiş ve Moskova’nın Ukrayna’ya karşı eylemlerini kınamayı reddetmişti.

Ancak, perde arkasında hükümet Çinli şirketlerin yaptırımlara ters düşeceğinden endişe duyuyor ve şirketlere Rusya’daki yaptırımlarını dikkatle ele almaları için baskı uyguluyor.

Rusya, Çin’in ikinci en büyük petrol, üçüncü en büyük doğalgaz tedarikçisi konumunda. (REUTERS)



İlginizi Çekebilir Dolarda görünmeyen gerileme: IMF'nin rezerv raporunda dikkat çeken Türkiye detayı

İlginizi Çekebilir Avrupa'da motorin kıtlığı: Yalnızca 40 günlük stok kaldı