Ekonomiye ilişkin yasa teklifi komisyonda kabul edildi

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda ekonomiye ilişkin düzenlemeler içeren 4 maddelik yasa teklifi kabul edildi.

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TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, AKP Bingöl Milletvekili Cevdet Yılmaz Başkanlığı’nda toplandı. Komisyon, ekonomiye ilişki düzenlemeler içeren Vergi Usulü Kanunu ile Kurumlar Vergisi Kanunu’nda değişiklik öngören 4 maddelik yasa teklifini görüştü.

Komisyonda CHP Ankara Milletvekili Bülent Kuşoğlu, teklifin getirilme şeklini eleştirerek, Anayasa’ya aykırılık içerdiğini söyledi. HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan da “Anayasa’ya aykırı olduğunu iddia ettiğimiz dolar garantili faiz uygulamasının genişletilmesini öneriyor bu düzenleme” dedi.

İYİ Parti Erzurum Milletvekili Naci Cinisli ise teklifin getirilme şekline itiraz ederek, “Efendim, bu şirketlerin faiz gelirlerinin vergiden muaf tutulmasıyla ilgili kanun teklifini doğru bulmadığımızı öncelikle ifade etmek istiyorum” diye konuştu.

Komisyon Başkanı Cevdet Yılmaz da teklife yönelik itirazlara yanıt vererek, gerek içtüzük, gerekse Anayasa’ya aykırı bir durum olmadığını ifade etti.

“BİRTAKIM İSTİSNALAR GETİRİYORUZ”

Teklifte ilk imza sahibi olan AKP Manisa Milletvekili Uğur Aydemir, düzenlemenin ayrıntılarını paylaşarak şunları söyledi:

* 4 maddeden oluşan teklifimizde Vergi Usul Kanunu’nda yaptığımız bir düzenlemeyle enflasyon düzeltmesi uygulamasını 31 Aralık 2023 tarihine kadar erteliyoruz.

* Kurumlar Vergisi Kanunu’nda yaptığımız düzenlemeyle de finansal istikrarın desteklenmesi ve Türk lirası mevduat ile katılma hesaplarına dönüşümün desteklenmesi amacıyla kurumlara belli şartlar dahilinde birtakım istisnalar getiriyoruz.

Yapılan konuşmaların ardından, yasa teklifi görüşülerek kabul edildi. DHA

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