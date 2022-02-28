Faik Öztrak: Bu büyüme millete yaramadı, yandaşlara ve zengine yaradı

TÜİK'in büyüme rakamlarını değerlendiren CHP Sözcüsü Öztrak, "Bu büyüme millete yaramadı. Yandaşlara ve zengine yaradı. Bunu ben değil; TÜİK’in makyajlı rakamları söylüyor” dedi. 2021’deki kişi başına gelirin 2007’dekinin bile altında olduğuna dikkat çeken Öztrak, "2021’deki balon büyüme, 2022’nin büyümesinden çalan bir defalık şişmeden ibaret" ifadelerini kullandı.

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2021 yılının son çeyreğine ilişkin yayımladığı dönemsel gayrisafi yurtiçi hasıla verilerinde Türkiye ekonomisinin 2021 yılında bir önceki yıla göre yüzde 11 büyüme kaydettiğini açıkladı.

“BU BÜYÜME MİLLETE YARAMADI”

TÜİK'in açıklamasına CHP'den ilk yanıt geldi. CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, “Türkiye 2011'de %11 büyümüş! Kimin cebindeki para %11 büyüdü? Büyüyen kim? Yandaşlar ve zenginler mi, yoksa millet mi? Bu büyüme kime yaradı? Ne pahasına elde edildi? Bu büyüme millete yaramadı. Yandaşlara ve zengine yaradı. Bunu ben değil; TÜİK'in makyajlı rakamları söylüyor” değerlendirmesinde bulundu.

“BALON BÜYÜME”

Öztrak, şöyle devam etti:

*İşgücünün milli gelirden aldığı pay 2020'de %29,4 iken 2021'de %27'ye düştü. Sermayenin milli gelirden aldığı net pay ise %43,8'den %47'ye çıktı. 2021’deki balon büyüme emekçiyi, fakir-fukarayı değil; zengini daha da zengin eden bir büyüme.

*Peki bu balon büyüme ne pahasına sağlandı? % 36,1 tüketici enflasyonu ve % 79,9 üretici enflasyonu pahasına sağlandı. Milletin cebini değil, rakamları şişirdi. Bunun müsebbipleri milleti ucuz iş gücüne çevirip, refahı yurt dışına ve belli bir kesimin cebine transfer etti.

*2021'de dolar cinsinden milli gelir 803 milyar dolar oldu. Böylece dünyanın en büyük 20 ekonomisi liginden de düştük. “Dünyanın ilk 10 ekonomisi arasına gireceğiz” diyenler, ilk 20’den düşmemize neden oldu. Bu milli gelirle ilk 20’den düşmekle de kalmadık, 2011'in de gerisine düştük.

“2021 YILINDAKİ KİŞİ BAŞINA MİLLİ GELİR 2007'NİN ALTINDA”

Dolar cinsinden kişi başına gelirin halinin çok daha kötü olduğunu ifade eden Öztrak, “2021'deki kişi başına gelir, 2007'dekinin bile altında. Kaldı ki 2007'de Suriyeliler bu hesaplarda yoktu. Suriyelilerin milli gelirde yarattığı çarpıklığı da ayıklarsanız, durum daha da feci” dedi.

“BU BALON BÜYÜME, 2022'NİN BÜYÜMESİNDEN ÇALAN BİR DEFALIK ŞİŞMEDEN İBARET”

“Son olarak 2021'deki balon büyüme, 2022'nin büyümesinden çalan bir defalık şişmeden ibaret” diyen Öztrak, şöyle konuştu:

* Yani sürdürülebilirliği yok. Milletimiz için 2022 zaten çok zor başladı. Enerji zamları milletin satın alma gücünü ezdi, geçti. Asgari ücrete yapılan zam, ilk aydan eridi, gitti. Ekonomide ciddi bir dönüşüme ve köklü reformlara ihtiyaç var.

* Ekonomideki krizin sorumlusu olan Saray Hükümeti ise metal yorgunu. Ne reform uygulayacak hali, ne de isteği var. Türkiye'nin bu buhrandan çıkışı için “yeni kadrolara, yeni kurumlara, yeni kurallara” ihtiyacı var.

“BUGÜN DEMOKRASİ TARİHİMİZ İÇİN ÖNEMLİ BİR GÜN”

6 muhalefet partisi liderinin bir araya gelmesine ilişkin Öztrak, “Dünün değil, bugünün değil, yarının Türkiyesi için bu şart. Bugün demokrasi tarihimiz için önemli bir gün. 6 Partinin güçlendirilmiş parlamenter sistem için bir araya gelmesi, tüm sorunlarımızın çözümü için de büyük fırsattır. Niyet hayır, akıbet de hayır olsun” dedi.

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