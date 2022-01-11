Getir, n11’e ortak oldu

Rekabet Kurumu, online sipariş şirketi Getir'in online perakande işi yapan n11'e sermaye artırımı yoluyla ortak olmasına onay verdi.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Getir'in n11'e yatırım yapmak için ağustos ayında başlattığı görüşmeler tamamlandı. Rekabet Kurumu'nun onayı sonrası şirket, sermaye artırımı ile n11'e ortak olurken şirketin yönetiminden de sorumlu olacak.

Getir, geçtiğimiz yılın ağustos ayında n11 için ortaklık görüşmelerini başlatmıştı. Geçtiğimiz haftalarda ise Rekabet Kurumu, n11 hisselerinin bir kısmının sermaye artırımıyla satın alınması işlemine onay verdi.

YÖNETİMDEN DE SORUMLU OLACAKLAR

Mart 2013'te Doğuş Holding A.Ş. ile Güney Kore'li SK Planet Co. Ltd. ortaklığında kurulan n11'de mevcut ortaklar şirkette kalmaya devam ederken, Getir şirketin yönetim kontrolünden de sorumlu olacak.

n11'e yapılan yatırım, şirketin şimdiye kadar Türkiye'de hayata geçirdiği en büyük satınalma yatırımı oldu. (İHA)

İlginizi Çekebilir Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, TÜSİAD heyeti ile buluştu