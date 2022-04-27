Hayvancılıkta alarm: Süt üretecek hayvan bulunamayacak

Yem fiyatlarının artması ve süt desteğinin yetersiz olması hayvanların kesilmesine, ahırlara ise kilit vurulmasına neden oluyor. Kula Süt Üreticileri Birliği Başkanı Harun Uysal yaşanan süreci anlattı.

İlker KILIÇASLAN

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Hayvancılık sektörü büyük bir çıkmazın içinde.

Artan yem maliyetleri ile verilen desteklerin yetersizliği, hayvancılık sektörünü kredi-borç-icra döngüsü içine soktu. Ekonomik bunalımdan çıkamayan süt üreticileri, çareyi ahırlarını boşaltmakta buluyor.

TBMM’deki çalışmalarından fırsat buldukça tarım ve hayvancılık sektörünün temsilcileriyle bir araya gelen CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, Manisa'nın Kula ilçesinde Ziraat Odası Başkanı Nuri Topal ile Kula Süt Üreticileri Birliği Başkanı Harun Uysal'ı ziyaret ederek yaşanan ekonomik sıkıntıyı yakından dinledi.

CHP Kula İlçe Başkanı Osman Kasırga ile birlikte gerçekleştirilen ziyarette Kula Süt Sürt Üreticileri Birliği Başkanı Harun Uysal, ekonomik krizin hayvancılık sektöründe yarattığı olumsuzluğu gözler önüne serdi.

ÜYE SAYISI VE SÜT ÜRETİMİ DÜŞÜYOR

Uysal, son iki yıl içinde artan girdi maliyetlerine sebebiyle üreticilerin hayvanlarını kesime gönderdiğini ve üye sayılarında düşüş yaşandığı dile getirdi.

Yem fiyatlarındaki yüksek artışın sektörü olumsuz yönde etkilediğini söyleyen Uysal, “Son iki yılda üye sayısında büyük düşüş yaşandı. 1900 olan üye sayımız, şuanda 1600'ler civarında” dedi.

ACİL ÖNLEM ÇAĞRISI

“Çünkü üretici hayvanlarını besleyecek yem alamıyor. Verilen destekler ile bir kilo yem bile alınamıyor” diyen Uysal, “Açıklanan çiğ süt fiyatı beklentinin çok altında. Bir gün önce 3 yetiştirici süt ineklerini sekime göndererek ahırlarını kapattı ve üyelikten birliklerini sildirdi. Geçtiğimiz yıl birlik üyelerimiz toplam 127 ton süt üretirken, bu yıl 105'e tona kadar düştü. Her geçen gün düşmeye de devam ediyor” diye konuştu.

Uysal, “Eğer böyle giderse önümüzdeki yıllarda süt üretecek hayvan bulamayacağız. Acilen bir önlem alınmalı ve çözüm bulunmalı. Yoksa sektör her geçen gün yok olma tehlikesi ile karşı karşıya” ifadelerine yer verdi.

‘SÜT PİYASASI BİR TÜRLÜ DENGELENMİYOR’

CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu ise ziyaretlerden sonra yaptığı açıklamada, ekonomik olumsuzluklar sebebiyle hayvancılık sektörünün bir kısır döngü içerisine girdiğini belirterek, çözüm bulunmadığı takdirde hem üreticilerin hem de sektörü bağlı sektörlerin büyük bir kaosla karşı karşıya kalacağını söyledi.

“Hem üreticilerimize hem de sektörün temsilcilerine gerçekleştirdiğimiz her ziyarette yaşanan sorunun ne kadar derinleştiğini görüyoruz” diyen Bakırlıoğlu, şöyle devam etti:

“Kula Manisa'da en fazla büyükbaş hayvan varlığına sahip ilçelerimizden birisi. Ancak hayvan sayısı ve üretici sayısı her geçen gün düşüyor. Artık kısır döngünün içerisinden çıkamayan üretici ineklerini kesime gönderirken, ahırlarına kilit vuruyor.

Bu durum sadece Manisa'da değil, Türkiye'nin dört bir yanında aynı. Ekonomik döngüden çıkamayan üretici hayvanlarını kesime gönderirken, ahırlarına kilit vuruyor.

Artan yem fiyatları hayvancılığı sürdürülemez hale getirdi. Hayvancılığımız tam bir kısır döngü içerisinde. Süt piyasası bir türlü dengeye gelmiyor.

Yapılması gereken desteklemelerle süt üreticisinin üretime devam etmesi, tüketicinin ucuz süt ve süt ürünlerine ulaşımı sağlanmalıdır. Eğer en kısa sürede bir önlem alınmazsa hayvancılık sektörüyle birlikte süt üretimi bir kaosun içine sürüklenmek üzere.”

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