İŞKUR’a kayıtlı işsizler, TÜİK’in resmi işsiz sayısını geride bıraktı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, "İŞKUR'un güncel verilerine göre kayıtlı işsiz sayısı TÜİK’in işsiz sayısını geride bırakmış durumda" dedi.

Sözcü Ankara

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CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, TÜİK tarafından açıklanan şubat ayı işgücü verilerini değerlendirdi.

Ağbaba, “Şubat ayında TÜİK kendisine kayıtlı işsiz sayısını 3 milyon 579 bin kişi olarak açıklıyor. İŞKUR’un mart ayı verilerine göre ise kuruma kayıtlı işsiz sayısı 3 milyon 635 bin kişi. Yani İŞKUR’un güncel verilerine göre, kayıtlı işsiz sayısı TÜİK'in işsiz sayısını geride bırakmış durumda” değerlendirmesinde bulundu.

Ağbaba, “Ülkede 319 kişilik alım için 126 bin kişilik başvuru oluyor ama ne hikmetse işsizlik TÜİK’e göre bir ayda 178 bin kişi azalıyor” dedi.

İŞSİZLİK ÖDENEĞİ BAŞVURUSUNDA ARTIŞ

“Yine TÜİK, işsizliğin şubat ayında, ocak ayına göre 178 bin kişi azaldığını açıkladı” diyen Ağbaba, “Ocak ve şubat ayları arasında işsizlik başvurusunda bulunanların sayısındaki artış ise 131 bin kişi. Yani İŞKUR verilerine göre işsiz kaldıkları için işsizlik ödeneğine başvuru yapanların sayısında 131 bin kişilik artış var” dedi.

Ağbaba, “Bu durumda TÜİK’in şubat ayında işsizliğin azaldığını söylemesinin mantıkla izah edilebilir hiçbir yanı yok. TÜİK işsizliği düşük göstermek için her defasında kırk takla atıyor ama bir işe yaramıyor” diye konuştu.

İSTİHDAM ARTIŞI 90 BİN İLE SINIRLI

Ağbaba, değerlendirmesine şöyle devam etti:

“İşsizlik azalmasına rağmen verilere göre sadece bir ayda 87 bin kişi işgücünden çekilmiş. Bir başka deyişle artık iş bulmaktan ümidi kalmamış.

Yine 178 bin kişinin iş bulduğu söylense de TÜİK verilerine göre bir aylım istihdam artışı sadece 90 bin ile sınırlı.

Tüm bunların yanı sıra ülkede herkesin gözle gördüğü başka bir gerçeklik mevcut. Geçtiğimiz ay Türkiye’nin sadece 4 ilinde toplamda 319 kişilik işe alım için 126 bin kişinin işe başvurduğunu unutmayalım. Yani ülkede TÜİK'in iddia ettiği gibi işsizlik azalmadı aksine iş başvurusu kuyrukları arttı. İnkârcı TÜİK her ne kadar “işsizlik azaldı” dese de ülkedeki iş başvurusu kuyrukları işsizlik gerçekliğini gizleyemiyor.”

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