İsveç ve Fransa’da son yılların en yüksek enflasyonu kaydedildi

Avrupa'da enflasyon artışı sürüyor. İsveç'te aralık ayında yüzde 4,1 ile son 30 yılın en yüksek enflasyonu kaydedilirken Fransa’da ise yıllık enflasyon oranı yüzde 2,8’e ulaşarak 2008’den bu yana en yüksek seviyesini gördü. Enflasyon artışındaki en önemli pay ise enerji fiyatlarında.

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İsveç’te enflasyon Aralık ayında yüzde 4,1 ile yaklaşık 30 yılın en yüksek seviyesine çıktı. Fransa'da ise yıllık enflasyon oranı yüzde 2,8'e ulaşarak, 2008'den bu yana en yüksek enflasyon seviyesini gördü.

Salgının ilk zamanlarından sonra ekonomilerin yeniden açılmasıyla birlikte dünya genelinde enflasyon yükseldi. ABD tüketici fiyatları Aralık ayında yüzde 7 artarken, euro bölgesinde enflasyon yüzde 5’i gördü.

İSVEÇ’TE SON 30 YILIN EN YÜKSEK ENFLASYONU

İsveç istatistik kurumunun verilerine göre sabit faiz oranıyla hesaplanan tüketici fiyatları Aralık ayında bir

önceki aya göre yüzde 1,3, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 4,1 arttı.

Enflasyon böylece Aralık 1993’ten bu yana en yüksek seviyeye çıktı. Merkez bankası enflasyonun yüzde 2 seviyesinde olmasını hedefliyor.

EN YÜKSEK PAY ENERJİDE

Enerji fiyatlarının dahil edilmediği çekirdek enflasyon ise Kasım ayına göre hafif gerileyerek yüzde 1,7 seviyesine indi. Bu durum merkez bankasının fiyat baskılarının geçici olduğu görüşünü destekleyebilir.

Nordea analisti Torbjorn Isaksson, “Merkez bankasının repo faizini sıfırda tutacağını düşünüyoruz. Sonuçta, enflasyon muhtemelen bu yıl geril kalanında gerileyecek” dedi.

FRANSA’DA SON 14 YILIN REKORU

Fransa'da Ulusal İstatistik ve Ekonomik Çalışmalar Enstitüsü (İNSEE) Aralık ayı için tüketici fiyat endeksi (TÜFE) oranını ve 2021 yılına ilişkin enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre, Aralık ayı için TÜFE oranı yüzde 0,2 arttı ve yıllık tüketici enflasyonu 2021'de yüzde 2,8 oldu. Böylece, yıllık enflasyon oranı 2008'den bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.

Avrupa düzeyinde fiyat seviyelerinin karşılaştırılmasını sağlayan uyumlaştırılmış fiyat endeksinden hesaplanan enflasyon oranı ise yüzde 3,4 oldu.

ASLAN PAYI YİNE ENERJİDE

İNSEE'ye göre, enerji fiyatları da bir yılda yüzde 18,6 artış kaydetti. Gıdadaki fiyat artışı yüzde 1,4 taze ürünlerdeki artış yüzde 3,3 mamul ürünlerdeki artış ise yüzde 1,2'ye yükseldi. Gıda bölümünde özellikle makarna fiyatlarındaki yükseliş nedeniyle ekmek ve tahıl fiyatları da yüzde 1,7 oranında arttı.

HÜKÜMET DESTEĞİ

Hükumet, düşük gelirli hanelerde enflasyon etkilerini sınırlamak için önlemler aldı ve 2022’de tüm bireyler için elektrik fiyatlarındaki artışa yüzde 4’lük bir sınır koydu. Hükumet ayrıca, enerji fiyatlarındaki artışa karşı 5,8 milyon Fransız hanesine 100 euro'luk ve enflasyona karşı 38 milyon kişiye de 100 euro'luk destekte bulundu. (İHA-REUTERS)

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