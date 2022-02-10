‘Kalıcı düzenlemeler yapılmazsa ulaşım sektörü kontak kapatacak’

Aydın Ticaret Odası (AYTO) Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Nuri Tuncal, peş peşe gelen akaryakıt zamları ve artan araç parça ve bakım maliyetleri gibi birçok faktörün yük ve yolcu taşımacılığı faaliyeti gösteren işletmeleri olumsuz yönde etkilediğini belirterek, kalıcı düzenlemeler yapılmaması halinde sektörün kontak kapatacağını söyledi.

Latif SANSÜR

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Son zamanlarda peş peşe gelen akaryakıt zamlarının yük ve yolcu taşımacılığı yapan üyelerini zor durumda bıraktığını söyleyen AYTO Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Nuri Tuncal, ulaşım sektörünün yaşadığı sorunlara dikkat çekti.

Tuncal, konu ile ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Şu an birçok şirket para kazanmayı bırakın, yüzde 50 artan işçi-SGK-BAĞKUR giderleri , yüzde 100 artan araç parça ve bakım maliyetleri bunun yanı sıra MTV, araç muayene, zorunlu trafik sigortası ve kasko poliçelerini ödemekte güçlük çekiyor ya da ödeyemiyor.

2021 yılı başında ortalama 6,7 kuruş olan motorinin fiyatı, yüzde 130'un üzerinde artışla güncel fiyatı 15,60 kuruş oldu. Bizim talebimiz geçimini karayolu taşımacılığı ile sürdüren, vergisini ödeyip istihdam sağlayan, halkımıza 365 gün kesintisiz hizmet veren sektörün tıpkı havayolu ve denizyolu taşımacılığında olduğu gibi ÖTV'siz akaryakıt indiriminin yürürlüğe girmesidir.”

‘FİYAT FARKLI DÜZENLEMESİ MECLİSTEN İVEDİLİKLE GEÇMELİ’

Yaz aylarında ihaleleri yapılan taşımalı eğitim kapsamında öğrenci taşıma kooperatif ve şirketleri için biran evvel akaryakıt ve işçi maliyet farklarının hakedişlere yansıması zorunlu bir hal aldığını da belirten Tuncal, “Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen ihalelerde yaklaşık maliyetler belirlenirken, motorin fiyatı ortalama 7,40 kuruş iken sözleşme sürelerinin bitimine 4 aydan fazla süre olmasına karşın işin içinden çıkılmaz bir durum söz konusudur. Kamuya iş yapan üyelerimizden gelen talepler doğrultusunda 2022 yılı için yapılan sözleşmelerde tarih ve şartnameye bakılmaksızın fiyat farkı düzenlemesinin meclisten ivedilikle geçmesini umuyoruz” ifadelerini kullanarak kalıcı düzenlemeler yapılmaması halinde sektörün kontak kapatacağını sözlerine ekledi.

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