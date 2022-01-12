Kış ortasında ekmek kuyruğu: Devlet büyükleri ellerini ceplerine değil, kalplerine koysunlar

Geçim derdindeki vatandaşlar, sıfır dereceye yakın ve ara ara kar yağışlı havada bile ucuz ekmek için metrelerce kuyruk oluşturdu. Üşümelerine rağmen sıraya girmek zorunda kaldıklarını söyleyen vatandaşlar, “Herkes sıcak yerin altında, (soğuğu) biz çekiyoruz. Ellerini (eliyle kalbini göstererek) şuraya koysunlar. (Eliyle cebini göstererek) Buraya değil, buraya bakmasınlar. Bu halkın böyle ıstırap çekmesi günah günah" sözleriyle tepkisini dile getirdi.

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Batuhan SERİM Fahrettin ÖZTÜRK

Kamera: Sinan TUNÇ/İSTANBUL

Kış İstanbul'da bugün itibariyle etkisini gösterdi. Hava sıcaklığı 2 dereceye kadar düştü, bazı bölgelerde kar yağışı gerçekleşti. Ancak ekonomik darboğazla mücadele eden vatandaşlar, kötü hava koşullarına rağmen daha ucuza ekmek alabilmek için uzun kuyruklar oluşturdu.

Halkın sofrasına 1 lira 25 kuruştan ekmek götürebilmesi için çaba harcayan İBB Halk Ekmek ekipleri de büfelere ekmek yetiştirmeye çalıştı.

İBB’nin günde 1,5 milyon civarında halk ekmek ile değişik ürünü satış noktalarına verdiği biliniyor.

SÖZCÜ muhabirleri, İstanbul Sultangazi'de ara ara yağan karın altında bekleyen vatandaşlara mikrofon uzattı, Çağlayan’da soğukta bekleyen vatandaşları görüntüledi.

Halk, şu sözlerle isyan etti:

“ESKİDEN EKMEĞİ FIRINDAN ALIYORDUK, BURADA KUYRUK MUYRUK YOKTU”

Hasan Gözgör: “Ne yapalım, kaderimiz böyle, yapacak bir şey yok… Yarım saatten fazladır burada bu havada bekliyoruz. Halk ekmek almaya son dönemde başladık. Eskiden ekmeği fırından alıyorduk. Böyle kuyruk muyruk yoktu. Bu kuyruklar yeni başladı, zamdan sonra böyle oldu. Zamdan önce fırından ekmeğimizi alıp yiyorduk, bundan sonra alamayız. Ekmeğe nereden para bulacağız? Para yok ki ekmeğe verelim… Mecbur böyle çile çekiyoruz burada. Te yukarıdan geliyoruz, bu yağmurda çamurda burada sıra bekliyoruz bir ekmek için.”

“EMEKLİ MAAŞI İLE NASIL FIRINDAN EKMEK ALAYIM?”

Sevim Güzel: “Çok kötü durumdayız. Mecbur alıyoruz, sıradayız. Bir ekmek 2.5 – 3 lira olmuş, ben nasıl vereyim o parayı? Bir emekli maaşı ile nasıl geçineceğim ben? İmkansız.”

“HALKIN VAZİYETİNE BAKIN…”

Veli Satılmış: “Neyi anlatayım ki? Hangi birini anlatayım? O kadar rezalet ki… Şu halkın vaziyetine bakın. Her gün aynı, değişen hiçbir şey yok. 1 kilometre uzaktan gelip de ekmek alanlar var. Ellerini ( eliyle kalbini göstererek) şuraya koysunlar. (Eliyle cebini göstererek) Buraya değil, buraya bakmasınlar. Bu halkın böyle ızdırap çekmesi günah günah.”

“İNSANLAR SOĞUKTA BEKLİYOR, YAZIK GÜNAH DEĞİL Mİ?”

Gülbahar Emre: “Böyle olur mu? İnsanlar soğukta bekliyor, yazık günah değil mi? Bir saatten fazladır bekliyoruz. Mecburen her gün sıraya girmek zorundayız. Bazen 40 dakika, 1 saat, 1.5 saat bekliyoruz. Ekmek fiyatları yükseldiğinden beri Halk Ekmek alıyoruz.”

“HER GÜN SABAH-AKŞAM SAATLERCE NÖBET BEKLİYORUZ”

Murat Doğan: “Her gün sabah-akşam burada saatlerce nöbet bekliyoruz… Halk perişan durumda. Alım gücümüz olmadığı için bu ekmek kuyruğuna girmek zorundayız. 1-1.5 saat beklediğimiz oluyor. Bu sene başladım Halk Ekmek almaya, öncesinde fırından alıyordum. Ne bereket varsa Halk Ekmek'te var.”

“DEVLET BÜYÜKLERİNİN BİZE KULAK VERMESİ LAZIM”

İbrahim Keskin: “İnsanlar bir ekmek daha fazla almak için sırada bekliyor. İnsanlar aç, yetmiyor… Pahalılık o biçim. Bu insanlar onun için burada bekliyor ama devlet buna sahip çıkmıyor. Bize sahip çıkmadığı için biz garibanız. İnsanların çoğu emekli burada. Maaşlar yetmiyor. Zor olmaz mı, zor ama mecburuz. Maaşa zam yok ama her şeye zam var… Devlet büyüklerinin bunu dinlemesi lazım. Bunlara kulak vermesi lazım. Ama maalesef vermiyor…”

“HERKES SICAKTA, SOĞUĞU BİZ ÇEKİYORUZ”

İsmini vermek istemeyen bir vatandaş: “Herkes sıcak yerin altında, (soğuğu) biz çekiyoruz. Üşüdüm. Mont bile bulamadım sırtıma giymek için. Ayaklarım da ıslandı. Bir 2 saat de akşam sırada bekliyoruz. Gelin bir de akşam görün bu sırayı. Hemen hemen 1 senedir Halk Ekmek almaya başladım. Ekmek fiyatları 2.5 TL olunca fırınlardan almayı bıraktık. Bizi böyle edenler utansın…”

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