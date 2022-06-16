Memur maaş zammı ne kadar olacak? Memur enflasyon farkı kaç oldu?

Memur zammı Temmuz ayının yaklaşmasıyla merak konusu oldu. Geçim derdini bir nebze azaltma imkanı sunan maaş zammı enflasyon rakamlarına göre belirleniyor. Yılın ilk 5 ayının verilerine göre enflasyon oranı ise yüzde 35,64 oldu. 5 aylık enflasyon farkı ise 28,14 olarak hesaplandı.

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Yılın ikinci yarısında verilecek memur maaşı zammı milyonlarca kişi tarafından dört gözle bekleniyor. Geçim derdini bir nebze azaltma imkanı sunan maaş zammı enflasyon rakamlarına göre belirleniyor. Emekli zammı ve memur zammı Haziran ayı enflasyon rakamları ile kesinlik kazanacak. Temmuz ayı eklenmeyen enflasyon oranlarına göre yüzde 28.14 oranında enflasyon farkı ve yüzde 7.5 de toplu sözleşmeden gelecek zammı alacak olan memur ve memur emeklileri şimdiden yüzde 35 zammı elde etti.

MEMUR ZAMI NE KADAR OLACAK?

5 aylık enflasyon oranı ile emekli zammı 35,64,

5 aylık memur zammı 35,14,

5 aylık enflasyon farkı 28,14 olarak hesaplandı.

ENFLASYON FARKI NE KADAR?

Yüzde 73,50 ile yükselişini sürdüren enflasyon, memur ve emekliye yılın ilk 6 ayı için verilen yüzde 7.5'lik zammı adeta buhar etti. Milyonlarca memur ve emeklinin daha şimdiden yüzde 28,14 oranında enflasyon farkı alacağı oluştu.