Omicron vaka sayılarındaki artış ekonomik toparlanmayı frenliyor

Corona virüsün omicron varyantı nedeniyle artan vaka sayıları ABD'li şirketlerin ekonomik toparlanmasını frenliyor.

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Geçtiğimiz sene koronavirüs aşılarının uygulanmaya başlaması ve yasakların gevşetilmesinin şirketlerin salgının ağır ekonomik etkilerini atlatmalarına destek olması bekleniyordu.

Ancak corona virüsün Omicron varyantının vaka sayılarının sert biçimde yükselmesine neden olması satış ve kârı yeniden baskı altına aldı.

ŞİRKETLER YENİ YILA CANSIZ BAŞLADI

American Eagle’dan United Airlines’a kadar çok sayıda ABD’li şirket Omicron vaka sayılarındaki artışın arz ve istihdam süreçlerinde sıkıntılara yol açması nedeniyle yeni yıla cansız bir başlangıç yapmaya hazırlanıyor.

Dünya’da günlük olarak en çok vakanın görüldüğü ülke olan ABD’de 1.35 milyon seviyesine ulaşan vakalar şirketlerin çalışan, müşteri trafiği ve çalışma saatlerini etkiliyor.

Omicron’un ABD iş dünyası üzerindeki etkisine yönelik ilk işaretler American Eagle Outfitters, Abercrombie & Fitch ve Lululemon Athletica gibi şirketlerin satışlarının düşmesiyle görüldü.

MKM Partners’dan Roxanne Meyer “Dördüncü çeyreğin sonunda yaşanan inişli çıkışlı seyir, arz süreçlerindeki belirsizlikler ve teşviklerin ilk çeyreğe etkisi önümüzdeki ayları volatil yapabileceğinden emniyet kemerlerini takma zamanı gelmiş olabilir” dedi.

SEYAHAT SEKTÖRÜNDE SORUNLAR SÜRÜYOR

Corona virüsünün salgınının patlak vermesinden sonra daha yeni yeni ayağa kalkmaya çalışan ABD seyahat sektörü kritik tatil sezonunda uçuş ve gemi programlarında aksamaya neden olan personel sıkıntısı ile sarsıldı.

American Airlines Group mil başına satışa sunulan koltuk maliyetinin salgın öncesi seviyelere kıyasla %13-14 artış kaydetmesini beklerken United Airlines yaklaşık 3,000 çalışanının corona virüs testlerinin pozitif çıkması nedeniyle yakın tarihli uçuşlarının sayılarını azaltacağını açıkladı.

SAĞLIK SEKTÖRÜ CANLANDI

Ancak bazı şirketler vaka sayılarının artmasından destek buldu. İlaç zinciri CVS Health Corp corona virüsü aşılarına ve reçetesiz satılan test kitlerine olan yüksek talep ile 2021 kâr beklentisini yükseltirken Abbott Laboratories corona virüsü test satışlarının yakın gelecekte de yüksek seyretmesini bekliyor. (REUTERS)

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