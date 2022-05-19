Özelleştirme tam gaz: Bodrum, Çeşme, Alaçatı, Akyaka, Didim, Ayvalık

AKP iktidarı, mülkiyeti Hazine, TEİAŞ ve EÜAŞ'a ait 17 ilde toplam 243 araziyi Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan'ın imzasıyla özelleştirme kapsamına aldı. Akyaka, Datça, Bodrum, Çeşme, Alaçatı, Didim, Ayvalık, Antalya gibi Akdeniz ve Ege sahillerindeki cennet arazilerin yanı sıra İstanbul Kemerburgaz, ve Ankara Çayyolu gibi çok değerli taşınmazlar satılacak ya da kiralanabilecek.

Sozcu.com.tr

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Mülkiyeti Maliye Hazinesi, Elektrik Üretim A.Ş.’ye (EÜAŞ) ve Türkiye Elektrik İletim A.Ş.’ye (TEİAŞ) ait araziler özelleştirme kapsamına alındı.

Adana, Afyonkarahisar, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Çanakkale, Diyarbakır, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya ve Muğla olmak üzere 17 ilde toplam 243 araziyle ilgili özelleştirme kararı AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalandı.

2025’E KADAR TAMAMLANACAK

Cumhurbaşkanı Kararı şöyle:

Mülkiyeti Maliye Hazinesi, Elektrik Üretim A.Ş.’ye (EÜAŞ) ve Türkiye Elektrik İletim A.Ş.’ye (TEİAŞ) adına kayıtlı olan ve ekli listede yer alan taşınmazların ve hisselerin;

1. Özelleştirme kapsam ve programına alınmasına,

2. Satış, kiralama, gelir ortaklığı modeli ve işin gereğine uygun sair hukuki tasarruflar, mülkiyetin gayri ayni hakların tesisi veya işletme hakkının verilmesi yöntemlerinden biri ya da birkaçının birlikte uygulanarak özelleştirilmesine,

3. Özelleştirme işlemlerinin 31 Aralık 2025 tarihine kadar tamamlanmasına karar verilmiştir.

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