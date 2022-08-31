Reuters: Irak’ın kuzeyinde petrol üretimi yarıya inebilir

Reuters tarafından görülen resmi belgelere göre, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin idaresi altındaki bölgelerde petrol üretimi, yeni yatırım yapılmadığı takdirde 2027'e kadar neredeyse yarıya inebilir.

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Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nin petrol üretimi, yeni rezerv bulunmadığı ya da büyük ölçekli yeni yatırım yapılmadığı takdirde 2027’e kadar neredeyse yarıya inebilir.

Diplomatlar, yetkililer ve enerji uzmanlarına göre, Kürt Bölgesel Yönetimi için petrolün temel gelir kaynaklarından biri olduğu göz önüne alındığında bölgesel yönetimin yaşadığı finansal zorluklar artabilir.

Reuters tarafından görülen resmi belgelere göre, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nin idaresi altındaki bölgelerde petrol üretimi doğru sahalara yatırım yapılması halinde beş yıl içinde günde 580 bin varile çıkabilir ve bu miktarın 530 bin varili ihracata yönlendirilebilir.

Ancak yatırımların durdurulması halinde ihracat, eski petrol kuyularında randımanın düşmesiyle 240 bin varile inebilir.

‘DURUM ENDİŞE VERİCİ’

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi meclisinin petrol ve doğalgaz komisyonu üyesi Karwan Gaznay, “Bu çok tehlikeli. Durum endişe verici, fakat Irak devletiyle sorunlarımızı çözersek sorun olacağını sanmıyorum. Bu durumda Kürdistan yeni blokları geliştirerek üretimi artırabilir. Çok fazla rezervimiz var” dedi.

Kürt Bölgesel Yönetimi sorulara cevap vermedi.

137 MİLYON DOLARLIK ÖDEME

Irak Anayasası’na göre, bölgesel yönetim ülke bütçesinden belirli bir pay alıyor. Ancak bu gelir paylaşımı Kürt Bölgesel Yönetimi’nin Kerkük’te bulunan petrol sahalarını 2014’te İslam Devleti militan örgütünden almasının ardından uygulanmadı. Kürt yönetimi petrolü merkezi yönetimden bağımsız olarak ihraç etti.

Iraklı güçler ise Kerkük dahil olmak üzere idaresi tartışmalı hale gelen toprakları 2018’de kontrolüne aldı.

Merkezi hükümet Kürt yönetimine bütçeden ödenek dağıtmaya başladı ancak bu ödemeler düzenli yapılmadı. Merkezi hükümet bu yıl Kürt yönetimine iki seferde toplam 200 milyar dinar (137 milyon dolar) ödeme yaptı.

TÜRKİYE EN FAZLA İTHALATI IRAK’TAN YAPIYOR

Öte yandan, Türkiye’nin petrol ithalatında ilk sırada Irak yer alıyor.

Haziran ayında en fazla ham petrol ve petrol ürünleri ithalatı 1 milyar 418 milyon 639 bin tonla Irak'tan yapılırken, bu ülkeyi 1 milyar 336 milyon 429 bin tonla Rusya Federasyonu ve 319 bin 847 tonla Kazakistan izledi. (REUTERS)

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