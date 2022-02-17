Turizm sektörü 2022’de maliyetlerle sınanacak

Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Başkanı Erkan Yağcı, “Bizim sektör iki yıldır salgınla sınandı, bu yıl da enerji maliyetleri ve gıda maliyetleri ile sınanacağımız bir döneme girdik” dedi.

İsmail AKIN

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Antalya Sanayici ve İş İnsanları Derneği (ANSİAD) 2022 yılı 2. Kahvaltılı Toplantısı'nın konuğu Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Başkanı Erkan Yağcı oldu.

ANSİAD Başkanı Akın Akıncı'nın başkanlığında yapılan toplantıda, Antalya'da Turizm ve Turizmin Geleceği' konusu konuşuldu.

2022'de yönetilmesi gereken iki konu olduğunun altını çizen AKTOB Başkanı Erkan Yağcı, “Salgın döneminde turizm hareketini başlattık ve 2022 yılında önümüzdeki gündem enerji ve gıda maliyetleri var” diye konuştu.

‘EN ÖNEMLİ GİDER ENERJİ VE GIDA’

Antalya turizmini konuşurken aslında Türkiye turizminin konuşulduğunu kaydeden Yağcı; “Çok zorlu iki yılı geride bıraktık, turizm çok paydaşlı bir sistem ve bu ekosistemin içerisinde en önemli ayak konaklama” dedi.

Turizm sektöründe sorunların bitmediğine işaret eden Yağcı, sözlerini şöyle sürdürdü:

“2020 yılında turizm hareketini başlattık, bu ülkemiz ve kentimiz için çok önemli bir adım. Ancak 2022'de yönetmemiz gereken iki konu karşımızda duruyor. Birincisi enerji maliyetleri, ikincisi de gıda maliyetleri.

Bizim en önemli gider kalemlerimizden biri enerji, ikincisi de gıda. Bunları daha iyi yönetmemiz gereken bir döneme giriyoruz. Bizim sektör iki yıldır salgınla sınandı, bu yıl da enerji maliyetleri ve gıda maliyetleri ile sınanacağımız bir döneme girdik. Biz bunun farkındayız.”

‘OTELLERİ KAPATTIK, ŞEHİR BOMBOŞTU’

2020’de salgın nedeniyle otelleri kapatmak zorunda kaldıklarını dile getiren Yağcı, “Ukrayna-Rusya krizinin sorun olup olmadığını soruyorlar, ben sektörde otel kapattığımız bir dönemi hatırlamıyorum gerçekten. 2020 yılında otelleri kapattık. Şehir bomboştu. Bunu yaşadıktan sonra turizm sektörünün dayanıklılığının olduğunu görüyorsunuz” dedi.

Sorunlara alıştıklarını dile getiren Başkan Yağcı, “Bir şekilde krizi yönetmeye ve krizle karşı karşıya kaldığımızda bağışıklığı yüksek bir sektör haline geldik. Dolayısıyla sorunlar var, biz de bu sorunları çözmek için bu görevleri yapıyoruz. Türkiye turizm anlamında potansiyeli çok yüksek bir ülke ve Avrupa'da Antalya turizmin başkenti” diye konuştu.

“SALGINLA YAŞAMAYA ALIŞTIK”

Dünyada turizm hareketinin önündeki en büyük engelin seyahat kısıtlamaları olduğunun altını çizen Yağcı; “İkinci sorun virüsün kontrol altına alınması ve üçüncüsü de tüketici güvensizliği oldu. Bu noktada yaşanan sorunlar turizmi engelledi” dedi.

Aşının getirmiş olduğu bir rahatlık olduğuna işaret eden Yağcı; “Dolayısıyla biz bu noktada alınan önlemlerle çok sert seyahat kısıtlamalarına gidilmeyeceğini görüyoruz, aşının getirmiş olduğu rahatlık var. Tüm dünyada vakalar artmış olsa bile kapanma ve karantina koşulları olmadığını görüyoruz. Salgının etkisinin azalacağı bir sezona giriyoruz, insanlar salgınla yaşamaya alıştı, buradaki en önemli araç bilimin bize getirdiği, aşının sağlamış olduğu pozitif unsur” diye konuştu.

‘KAYNAK PAZARIMIZ İNGİLTERE OLMALI’

Antalya'nın pazar çeşitliliğini yaratarak ciddi bir sıçrama gerçekleştireceğinin altını çizen Yağcı, şöyle devam etti:

“Üçüncü kaynak pazarımız İngiltere olmalı. Bunun için en uygun ülke olduğunu düşünüyorum çünkü İspanya'ya her yıl 15 milyondan fazla İngiliz turist seyahat ediyor.

Şu an mesela Antalya'ya gelen erken rezervasyonlarda öncü ülke İngiltere. Bu yıl hem ertelenmiş bir talep olduğunu biliyoruz hem de o talebin rezervasyona dönme hızı çok fazla. Bu nedenle de İngiltere'nin ön plana çıkacağı bir sezon olacak diyebilirim.”

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