Yarım sucuk dönemi başladı

Ramazan’da et yemek isteyen vatandaş artık gramla et alıyor. Sucuk da ikiye bölündü ve yarım sucuk satışı başladı.

Deniz AYHAN

CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, Ramazan Bayramı öncesi Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde esnafı ziyaret etti. Kasaplar, ekonomik durumdan yakındı, vatandaşların artık gramla et alabildiğini söyledi. Bir kasap “20 liralık et isteyen var. Vatandaşlar 300 gram kıyma, yarım sucuk alıyor” dedi. Kasaplarda kangal sucuklar ikiye bölünerek satılmaya başlandı. Tutdere ile görüşen bir kasap, “Satış yok iş de yok, mecburen personel sayısını azalttık. Et fiyatları aldı başını gidiyor. İnsanların bir günlük kazancı, bir kilo ete yetmiyor” dedi.