‘Yatırımları durdurmanın maliyeti daha yüksek’

Ekonomik konjonktürde yatırım maliyetlerinin yüksek olduğunu söyleyen Bülent Eczacıbaşı enflasyon ve lojistiğin de ana sorunlar olduğunu belirtti.

Sayime BAŞÇI

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Yüksek enflasyonun getirdiği fiyat dalgalanmaları ve ekonomide yaşanan gelişmeler yatırım maliyetlerini katlarken, iş dünyasının ana gündemi ise enflasyon, Rusya-Ukrayna savaşı ile lojistik maliyetleri etrafında şekilleniyor.

İş dünyasının tüm bu zorlu ekonomik koşullar ve yüksek maliyetler altında bile altında yatırıma devam ettiğine dikkat çeken Eczacıbaşı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı, yaşanan süreci, “Şu anda devam ekonomik konjonktürde yatırım maliyeleri yüksek olabilir ancak yatırımı erteleme konusu alternatifiyle hesapladığında uzun vadede zararı çok daha büyük olabiliyor. O nedenle en zor dönemlerde bile yatırımların devam ettiğini görüyoruz. Evet, kur artışı vs. oluyor ama fiyatlar da bir şekilde kendini ayarlıyor. Talep artışı nedeniyle yeni üretim kapasitesine ihtiyaç duyan işlerde yatırımı erteleyemiyorsunuz. Yatırımlar durdurulmaz. Çünkü yatırımları durdurmanın maliyeti her zaman fazladır” ifadeleri ile değerlendirdi.

SEÇİME “DİKKAT” MESAJI

Bozüyük'te yeni üretim tesisi açılışında gündeme dair sorularımızı yanıtlayan Bülent Eczacıbaşı, yaklaşan seçim sürecinde dikkat edilmesi gereken noktalara ilişkin ise “Her zamanki gibi dikkatli olup işleri iyi yönetmek lazım. Müdebbir (işin arkasını ve sonunu düşünerek hareket eden) bir tüccar gibi davranmak lazım” açıklamasını yaptı.

Maliyetler kuruluşların sürekli gündeminde

Bu dönemde tüm dünya ile birlikte Türkiye'de de enflasyonun öne çıktığına dikkat çeken Eczacıbaşı en çok zorlandıkları konular ile ilgili ise şu değerlendirmeyi yaptı: “Dünyada enflasyonun yükselmesi, tabi ki savaşı da unutmayalım onun da yarattığı kopukluklar, lojistik zorluklar. Bütün bunlarla şirketler karşı karşıya. Enerji konusu her zaman gündemde her zaman önemli. Bunlar kuruluşların sürekli gündemlerinde olan ve çözmeye uğraştıkları sorunlar. Bizim için de öyle. Tabi ki sorunlar var ekonomide ama biz yatırımlarımıza devam ediyoruz.”

Liderliği asla feda etmeyiz

Yeni dönemde ana büyüme alanlarının yapı sektörü olduğunu ve yurtdışında yeni bir şirket alımına da imza atabileceklerini kaydeden Bülent Eczacıbaşı, “Türk piyasasının bizim için çok önemli olduğunu önemle belirtmeliyim. Türkiye'deki liderliğimizi hiçbir şeye feda etmeyiz” dedi. Eczacıbaşı Rusya'da iki tesislerinin olduğunu ve süreci takip ettiklerini de sözlerine ekledi.

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