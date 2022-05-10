YEKDEM ödemesi ikiye katlandı

EPDK şubat ayı piyasa verilerini açıkladı. Buna göre, YEKDEM kapsamındaki elektrik üretimi Ocak-Şubat 2021’de 11.4 milyon MWh olurken, bu yılın aynı döneminde bu rakam 12 milyon MWh oldu.

Taylan BÜYÜKŞAHİN

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Türk Lirası'nın döviz kurları karşısındaki değer kaybı, elektrikte faturanın büyümesine neden oluyor. Enerji Piyasası Düzenle Kurumu (EPDK) şubat ayı piyasa verilerini açıkladı. Buna göre, Yenilenebilir Enerji Kaynakları Destekleme Mekanizması (YEKDEM) kapsamındaki elektrik üretimi Ocak-Şubat 2021'de 11.4 milyon MWh olurken, bu yılın aynı döneminde bu rakam 12 milyon MWh oldu. Ancak ödenen bedel aynı dönemde 7.6 milyar TL'den 15.2 milyar TL'ye çıktı. Geçen yıl YEKDEM ödemeleri dövizden Türk Lirası'na çevrilmişti ancak 2021 yılına kadar yapılan santrallere halen döviz üzerinden ödeme yükümlülüğü bulunuyor.

ÖDEMELER DOLARLA

Hidroelektrik, rüzgar, güneş ve jeotermal gibi yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımının artması için yatırımcılara YEKDEM kapsamında alım garantileri verildi. YEKDEM destekleri kilovatsaat başına hidroelektrik ve rüzgar için 7 sent/dolar olurken, jeotermal için 10 sent/dolar ve güneş enerjisi için de 13 sent/dolar şeklinde veriliyor.