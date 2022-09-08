Avrupa Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

Avrupa Merkez Bankası (ECB), merakla beklenen faiz kararını açıkladı. Banka bugünkü toplantısında politika faizini beklentilere paralel olacak 75 baz puan artırdı. Böylece ECB tarihinin en yüksek faiz artışı gerçekleşmiş oldu.

Sozcu.com.tr

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Avrupa Merkez Bankası (ECB), bugünkü toplantısında faiz oranını beklentilere paralel olacak 75 baz puan artırdı. Böylece Avrupa Merkez Bankası refinansman faizi yüzde 1,25’e yükseldi.

Banka temmuz ayında yaptığı son toplantıda 50 baz puanlık faiz artışına gitmiş, bu kararla birlikte ECB 11 yıl sonra ilk kez faiz artırmıştı. Banka bugünkü kararı ile tarihinde ilk kez 75 baz puan faiz artırmış oldu.

Kararın ardından Euro/dolar paritesi de dalgalandı. Parite karar sonrasında 1’in üzerinde seyrederken Euro/TL kuru ise 18,26 seviyelerinde işlem gördü.

‘YÜKSEK ENFLASYON SÜRECEK’

Böylece bankanın refinansman faizi yüzde 1,25’e, mevduat faizi ise yüzde 0,75’e, marjinal borç verme imkanı yüzde 1,50 seviyesine yükseldi.

Bankadan yapılan açıklamada enflasyonun çok yüksek olmaya devam ettiği ve uzun bir dönem için hedefin üzerinde kalmaya devam etmesinin büyük olasılık olduğu belirtildi. ECB ayrıca faizlerin daha da yükselmesini beklediklerini açıkladı.

Euro bölgesi tüketici enflasyonu ağustosta yıllık bazda yüzde 9,1’e yükselerek rekor kırmıştı. Bölgede enerji fiyatlarının sert artması enflasyonu tetiklerken gıda fiyatlarındaki artış da dikkat çekmişti.

BÜYÜME VE ENFLASYON BEKLENTİLERİ DEĞİŞTİ

ECB büyüme ve enflasyon beklentisini de rezive etti. Banka 2023 için büyüme tahminini yüzde 2,1’den yüzde 0,9’a düşürdü.

ECB, Euro bölgesi için yıllık ortalama tüketici enflasyonu beklentisini 2022 için yüzde 8,1’e, 2023 için yüzde 5,5’e, 2024 için yüzde 2,3’e yükseltti. ECB’nin önceki enflasyon beklentileri, 2022 için yüzde 6,8, 2023 için yüzde 3,5, 2024 için yüzde 2,1 idi. Bu revizyon, ECB’nin yüzde 2’lik enflasyon hedefine ulaşmasının yıllar alacağını gösterdi.