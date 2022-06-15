Avrupa Merkez Bankası olağanüstü toplantının ardından açıklama yaptı

Avrupa Merkez Bankası, Euro Bölgesi üyeleri arasında ayrışma ve parçalanma risklerine yeni bir araç dizayn edileceğini aktardı.

Sozcu.com.tr

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Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) faizleri belirleyen yönetim kurulu, bugün önceden planlanmamış toplantısının ardından açıklamalarda bulundu.

ECB’nin faizleri belirleyen yönetim kurulu, bugün tahvil piyasalarında son günlerde görülen satışları değerlendirmek üzere takvimde olmayan bir toplantı yaptı.

ECB’DEN AÇIKLAMA

Toplantıdan sonra yapılan yazılı açıklamada, “Kademeli olarak politika normalleştirme sürecinin başlatıldığı Aralık 2021’den bu yana, Yönetim Konseyi parçalanma, ayrışma risklerine karşı harekete geçme taahhütünde bulundu. Pandemi, Euro Bölgesi ekonomisinde, para politikası normalleştirmenin dengesiz aktarımına katkı yapar kalıcı kırılganlıklar bıraktı” ifadelerine yer verildi.

Açıklamada ayrıca “Yönetim Konseyi Pandemi acil satın alma programı (PEPP) portföyünden gelen ana para ödemelerinin yeniden yatırıma yönlendirilmesinde esnek şekilde hareket edilmesine karar verdi” denildi.

Konsey, para politikası aktarım mekanizmasının çalışmaya devam etmesinin ECB’nin fiyat istikrarı görevini yerine getirmesi için ön şart olduğunu da vurguladı.

ECB Yönetim Konseyi buna ek olarak Eurosystem Komitelerini, ECB hizmetleri ile ile birlikte Yönetim Konseyi’nin değerlendirmesine sunulacak yeni bir anti-parçalanma, anti-ayrışma enstrümanı dizayn edilmesinin tamamlanmasının hızlandırılmasıyla görevlendirmeye de karar verdi.

FAİZ ARTIŞINA İŞARET ETMİŞLERDİ

ECB'nin geçen hafta bir dizi faiz artırımı gerçekleştirileceği yönünde taahhütte bulunmasının ardından tahvil getirileri keskin şekilde yükseldi.

Almanya ile başta İtalya olmak üzere, borç sahibi güneyli ülkelerin tahvil getirileri arasındaki fark iki yıldan uzun bir sürenin en yüksek seviyesini gördü.

ECB sözcüsü “Yönetim Kurulu bugün mevcut piyasa koşullarını değerlendirmek üzere takvimde olmayan bir toplantı yapacak” dedi.

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