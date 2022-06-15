Borsalardan 22 trilyon dolarlık kaçış

Dünya borsalarından 22 trilyon dolarlık çıkış gerçekleşti. Bloomberg Dünya Hisse Senedi 100 trilyon dolara geriledi.

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Ocak ayından bu yana 60'ın üzerinde merkez bankası 50 baz puan ve üzerinde faiz artırırken, enflasyonun küresel piyasalarda yarattığı endişelere karşı merkez bankalarının daha şahin karşılık vereceğine ilişkin beklentiler de yükseliyor. Son yılların en güçlü sıkılaşma hamleleri, likiditenin azalmasına yol açarken Fed öncülüğünde merkez bankalarından gelen hamleler ve yönlendirmelerle; büyümeye, likiditeye, değerlemeye ve şirket kârlılıklarına yönelik kaygıların artması, hisse senetlerinde rekor geri çekilmelere neden oluyor.

12 TRİLYON DOLARI ABD'DE

Kasım 2021'de 122 trilyon dolar ile rekor seviyeye yükselen Bloomberg Dünya Hisse Senedi piyasa değeri, son hamlelerin piyasada yarattığı etkiyle 100 trilyon dolara geriledi. Bu dönemde 22 trilyon dolar piyasa değerinde erime görülürken, bunun 12 trilyon doları ABD hisseleri, 1.9 trilyon doları Çin, 1.5 trilyon doları Japonya hisseleri ve 800 milyar doları Hong Kong borsalarında gerçekleşti. Avrupa'nın ana endekslerindeki değer kaybı ise 3 trilyon doları buldu.

Dünyanın en zenginleri 1.4 trilyon dolar kaybetti

– Bloomberg milyarderler endeksi verilerine göre, dünyanın en zengin 500 insanı, 2022'nin geride kalan döneminde toplam 1.4 trilyon dolar kaybetti. En çok kaybeden beş kişinin servetlerindeki kayıp 345 milyar dolara ulaştı. Serveti en çok eriyen kişi, 85.6 milyar dolarla dünyanın en büyük kripto para borsası Binance'in CEO'su Changpeng Zhao, en çok kaybeden ikinci isim ise 73.2 milyar dolarlık erimeyle Elon Musk oldu. Amazon'un patronu Jeff Bezos, 65.3 milyar dolar, Facebook'un patronu Mark Zuckerberg 64.4 milyar dolar, Avrupa'nın en zengin ismi Bernard Arnault da 56.8 milyar dolar kaybetti.

Fed, 28 yılın en büyük hamlesini yapabilir

– ABD'de mayısta yıllık enflasyon yüzde 8.6 ile 41 yılın en yüksek seviyesine ulaşınca ABD Merkez Bankası'ndan (Fed), enflasyonu kontrol altına almak için daha sert adımlar atmasına yönelik beklenti arttı.

Faiz kararını bugün açıklayacak olan Fed'in 75 baz puan artış yapacağına ilişkin öngörülere yenisi eklendi. İngiliz finans devi Barclays'in ardından Goldman Sachs analistleri de daha önce 50 baz puan olan tahminlerini yukarı yönlü revize ederek Fed'den 75 baz puanlık faiz artırımı beklediklerini bildirdi. Tahminler doğru çıkarsa Fed, 1994'ten bu yana yani 28 yıl sonra ilk kez 75 baz puanlık faiz artırımına gidecek. Goldman Sachs analistleri The Wall Street Journal'de Fed'in 75 baz puanlık artırıma gidebileceğine dair çıkan habere dikkat çekerek bunu Fed yetkilileri tarafından hazırlatılmış bir ipucu olduğunu iddia etti. Fed, Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) bugün faiz kararını açıklayacak.