10 kişiden 6’sının AKP’ye oy verdiği kentte ‘hayat pahalılığı’ yorumu

Son seçimlerde AKP'nin yüzde 59.5 oy aldığı Konya'da vatandaşlara hayat pahalılığının sebeplerini sorduk. Kimi hükümeti suçlayıp, uyguladığı ekonomi politikaları eleştirdi, kimi ise "Osmanlı zamanından beri halimiz güzel elhamdülillah" dedi. Bir vatandaş da "Bir emekli maaşıyla öleceğiz. İnşallah ölürüz de onlar da mezarımıza çiçek diksinler" diyerek isyan etti.

Müslüm EVCİ

TÜİK, nisan ayı tüketici enflasyonunu yüzde 69.97, ENAG ise 156.86 olarak açıkladı. 2018 seçimlerinde AKP'nin yüzde 59.5 oy aldığı Konya'da halka “Pahalılıktan yakınanlar abartıyor mu sizce? Neden bu hale geldik?” diye sorduk, aldığımız cevaplar şu şekilde oldu:

EK İŞ OLARAK HASTA BAKIYORUM

Ayşe Çalışkan: Hayat pahalılığı bir gerçek. Herkes mağdur. Bir ayçiçeği yağı 200 lira olursa bu millet ne yiyip ne içecek? Herkes asgari ücretle geçiniyor. Ben emekliyim ve 2 bin 750 lira aylık alıyorum. Kirada oturuyorum, nasıl geçineceğim ben? Allah hakkımızda hayırlısını versin artık. İyi günlerde değiliz. Geçimimi sağlamak için ek iş olarak hasta bakıcılığı yapıyorum. İki tane evladım var ikisi de okuyor. Kiram uygun olmasına rağmen geçinemiyorum. Bir kömür almaya kalksak tonu 3 bin lira. Doğalgazla bir odayı bile yaksak 500 lira fatura geliyor. Hakkımızda hayırlısı…

BÜTÜN SUÇ HÜKÜMETİN

Yusuf Akgül: Hayat çok pahalı. Allah herkese sabır versin. Şu an evi kira olanlar evine ve çocuğuna bakamıyor. Bebek bezi 40 liraydı şimdi 100 liraya yükseldi. İnşaatta çalışıyorum, gelirim giderimi karşılamıyor ve zorlanıyorum. Boş kaldığım bir vakit yok her gün çalışıyorum ama bir kenara birikimim yapamıyorum. Önceden birikim yaptığımız paralar da bitti ve şu an ekside çalışıyorum. Bu hale gelmemizde bütün suç hükümetin.

BÜTÇE AÇIĞI VATANDAŞTAN ÇIKARILIYOR

Yusuf Bak: Hayat pahalılığı her geçen gün artıyor ve vatandaşın alım gücü düşüyor. Halkın durumu çok zor, gidişat pek iyi değil. Yönetimden kaynaklı durumdan dolayı bu hale geldik. Bütçe açıklarının böyle kapatılması devam ediyor. Benzin, gaz, akaryakıt, sigara standart şeyler, israflar hat safhada. Üretim, istihdam, ihracat yok. Bunlar olmayınca bütçe açığı bu şekilde vatandaştan çıkartılıyor. İnşallah düzelir.

DOMATESİN KİLOSU 25 TL

Ahmet Olgun: Her şey ortada, bizi yönetenler bu hale getirdi. Ben ve eşim de emekliyiz ama ortalık çok pahalı. Bir domatesin kilosu 25 lira, vatandaş ne yapsın, her şeye zam geliyor. Daha dün Denizli'ye bir hastam için gidip geldim, 1300 lira benzin parası verdik. Bu gidişle çok zor.

MAAŞLAR ERİDİ BİTTİ



İsmini vermek istemeyen bazı vatandaşların görüşleri ise şöyle:

– Kimse abartmıyor, şu an hayat çok pahalı. Özellikle gıda sektörü pahalı. Bu hale gelmemiz esnaflardan kaynaklanıyor olabilir. Her şeyde fiyatı çok abartılı bir şekilde yüksek çekiyorlar. Kendi imkânlarımla zor geçinebiliyorum. Maaşımız zor yetiyor.

– Hayat şartlarında geçim zor. Hele bizim gibi engelliler için daha da zor. Ne desem boş. Çalışıyorum ama yetmiyor. Her şeye her gün zam geliyor ama maaşlara hiç gelmiyor. Maaşlar eridi bitti, hiç kalmadı.

– Bir emekli maaşıyla öleceğiz. İnşallah ölürüz de onlar da mezarımıza çiçek diksinler. Diyecek bir şeyim yok, baştakilerin yüzünden bu hale geldik.

SERBEST PİYASANIN KONTROLÜ ZOR

Hayat pahalılığının abartıldığını, fiyatlardaki yükselişin petrol ve dolardaki artış yüzünden olduğunu savunan vatandaşların görüşleri ise şöyle:

Mahmut Keçeci: Hayat pahalılığı gözlenebilir bir gerçeklik. Yaşadığımız pratikte bunu hissedebiliyoruz. Neden bu hale geldiğimizi ekonomistler yanıtlayabilir. Ekonomistlerin parametrelerine bakılırsa uygulanan ekonomik politikalar bunun nedeni olabilir. Burada ekonominin mi siyaseti, siyasetin mi ekonomiyi belirlediği konusunda da bir tartışma söz konusu. Ekonomi politikalarının yanında serbest piyasa ekonomisinin de kontrolü pek kolay değil. Hayat pahalılığı belki bunlardan kaynaklanabilir.

HALİMİZDEN MEMNUNUM

Ahmet Uçar: Bence hayat pahalılığı abartılıyor. 100 bin liraya aldığımız bir ev şu an satmaya kalksak 400 bin lira yapıyor. 50 bin liraya bindiğimiz arabayı da sattığımız zaman 200 bin liraya satıyoruz. Bu pahalılık bence biraz abartılıyor bence. Ben halimizden memnunum. Halinden memnun olmayanları bilemem. İnsanlar abartıyor.

Abdullah Korkmaz: Her şey yüzde 300 oranında zamlanmış gözüküyor. Geçinip gidiyoruz ama nereye varırız Allah bilir. Pandemi sürecindeki üretim kısıtlaması ve dünyadaki arz talebin birbirine karşılaması, petrol fiyatları ve doların yükselmesi bu duruma gelmemizdeki faktörlerden.

BULGUR UCUZ, GİTSİN BULGUR YESİN

Muhittin Çakır: Hayatı insanlar pahalılaştırıyor. Bizim her şeyimiz var ama aç gözlülüğümüz var. Bir şeyi bitecek gibi yiyor ve stokluyoruz. Bizim halimiz güzel. Osmanlı zamanından beri bizim halimiz güzel elhamdülillah. Şurada bakın herkesin altında araba var, hepsinin cebinde 15-20 tane kredi kartı var. Herkes yiyeceği kadar alsın. Bir ekmek yiyorsa bir ekmek alsın. Cadde boyu dolaş her taraf çöp ekmek. Bence ekonomi gayet güzel. İnsan marka yerlerde yemek yiyeceğine evinde yesin. Bulgur ucuz, gitsin bulgur yesin.

